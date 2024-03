Família de Faustão explica prioridade em fila de transplante do rim

A família do apresentador Fausto Silva explicou o motivo do famoso ser priorizado na fila de transplante de rim. Após ter tido um transplante de coração bem sucedido no ano pasado, Faustão precisará agora passar por uma nova cirurgia para receber um rim.

Na página Faustão do Meu Coração, os familiares citaram uma portaria do governo de São Paulo. "No caso dele, em especial, a prioridade se deu por conta de transplante prévio de órgão sólido", explicaram.

Fausto Silva entrou na fila para transplante de rim no dia 6 de fevereiro e era o 13º da lista. O apresentador passou pelo procedimento na manhã da última segunda-feira (26). As informações foram confirmadas pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

De acordo com a Central, os critérios de priorização foram cumpridos conforme a Resolução Estadual SS 06 de 2019. Dentre os critérios de priorização estão: impossibilidade total de acesso para diálise; pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal.

Fausto deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 27. Ao colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Faustão se mostrou bastante otimista. "Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo", declarou o apresentador.

Faustão entrou no hospital após agravamento de uma doença renal crônica no domingo (25). Ele foi chamado à unidade após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e "realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado." Apresentador enfrentava problemas renais há tempos.