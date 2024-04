Emma Stone confessa que gostaria de ser chamada pelo verdadeiro nome: 'Não aguento mais'

A atriz Emma Stone, de 35 anos, revelou que às vezes "não aguenta mais" que a chamem de Emma. A atriz revelou ao portal The Hollywood Reporter, que anos atrás surtou por não ser chamada pelo seu nome de batismo, "Emily". "Eu pensei: 'Não aguento mais, apenas me chame de Emily'", falou para o The Hollywood Reporter.

VEJA MAIS

Segundo a atriz vencedora do Oscar duas vezes, quando ela se aproxima das equipes com quem trabalha, os colegas passam a chama-lá pelo nome real. Ela também falou que não corrigiria um fã que a chamasse de Emily. "Nathan (sua co-estrela em "The Curse") me chama de 'Em', o que é mais fácil."

Stone explica que escolheu "Emma" como nome artístico, pois 'Emily Stone' já era de outra atriz. No programa "The Tonight Show com Jimmy Fallon" em 2018, ela revelou que por ter a Baby Spice, conhecida como Emma Bunton, como integrante favorita do Spice Girls, queria ser chamada de Emma também.