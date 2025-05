Set Inverno: Francy Ribeiro e Banda Lamazon lançam quarta parte do DVD paraense

A cantora Francy Ribeiro e Banda Lamazon lança a quarta parte do DVD "Em Todas as Estações". O "set Inverno" estará disponível no YouTube e em todas as plataformas de música.

"No set de inverno, assim como os demais já lançados, a gente buscou trazer toda essa característica da estação inverno no cenário, na luz, na sonoridade... A gente vê o inverno como uma estação mais intimista e a gente trouxe a vertente do brega, o arrocha paraense, que é um ritmo mais romântico, um ritmo mais sentimental para remeter toda essa essência do inverno, que pede algo mais intimista e sentimental", explicou a cantora paraense Francy Ribeiro.

"Em Todas as Estações" fala sobre as várias vertentes do brega, fazendo uma alusão às estações do ano, incluindo uma quinta estação: "a estação do brega".

O DVD foi gravado em setembro de 2024. O lançamento da primeira parte do projeto foi em outubro do mesmo ano. Três sets já foram lançados (Primavera, Outono e Verão) e acumulam quase um milhão de visualizações no YouTube.

A gravação contou com a participação de grandes nomes da música paraense, como Kim Marques, Edilson Moreno, Nega Lora, Harissom Lemos, Banda kassiko e Allanzinho.

"O set de Inverno é o set mais curto desse DVD, mas não perde em nada para os demais. A produção musical impecável do Rodrigo Camarão, com a participação também em uma das músicas com o Alanzinho, que é um cantor bem renomado em toda a região Norte. É um grande artista que nos deu o prazer de fazer parte desse projeto, com três músicas. São três músicas no total e três músicas lindas. Eu tenho certeza que o público vai se apaixonar", disse Francy.

"O Inverno vem fechando essa sequência das estações, é a quarta estação que estamos lançando. Porém, ele não fecha o ciclo do DVD. O nosso DVD, ele tem um bônus, ele tem algo a mais que a gente vem trazendo, como todo paraense, nós somos diferenciados, a gente traz aí a quinta estação, que é a estação do Brega, que brevemente estaremos fazendo também o lançamento, aí sim, encerrando esse ciclo das estações da Banda do Amazon", completou.

A vocalista do grupo, Francy Ribeiro, ressalta que o DVD é uma forma de valorização da musicalidade do Pará nos seus mais diversos formatos.

"É um trabalho para enfatizar e valorizar cada vez mais a nossa música, o nosso brega. Esse DVD traz o brega e suas vertentes, as músicas que embalam as noites do Pará e que agora também estão ganhando o Brasil, entre elas: o brega marcante, o merengue, a lambada, o tecnomelody e o chamado arrocha paraense, que nada mais é que um brega mais romântico".

O trabalho contou com uma mega produção, com trocas de figurinos, coreografias, efeitos especiais e aproximadamente 100 pessoas envolvidas. Uma estrutura à altura do artista paraense.

O novo audiovisual conta com mais de 30 músicas, entre elas, autorais do grupo que tem quase 20 anos de carreira, e regravações de grandes sucessos que marcaram a história.

"A gente está muito feliz, porque a cada bloco, a cada estação lançada, a gente supera as expectativas do público. Eu acho que com isso para a gente é muito gratificante, porque foi um trabalho feito com muito carinho, bem estudado, bem elaborado, e é muito legal que o público esteja se conectando com cada bloco, com cada estação. Eu espero que o público que já conhece a Banda Lamazon, e o público também que não conhece, venha conhecer através desse projeto que foi feito com muito carinho. Eu tenho certeza que o nosso maior intuito é de elevar o nosso brega, o nosso ritmo paraense, a nossa cultura paraense, e eu acredito que a gente conseguiu executar com muito sucesso".