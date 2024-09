Francy Ribeiro e Banda Lamazon gravam novo DVD em Belém

A cantora Francy Ribeiro e a Banda Lamazon gravam na quarta-feira (18) o novo DVD de um dos grupos mais tradicionais do Pará. O trabalho audiovisual, intitulado "Em Todas as Estações", aborda as diversas vertentes do brega.

VEJA MAIS

Segundo a vocalista Francy Ribeiro, o novo DVD é uma forma de valorizar a música paraense em seus mais variados formatos. "Esse é um projeto que começamos a trabalhar há mais ou menos um ano. É um trabalho para enfatizar e valorizar ainda mais a nossa música, o nosso brega. Este DVD vai explorar o brega e suas vertentes, as músicas que embalam as noites do Pará e que agora estão conquistando o Brasil, como o brega marcante, o merengue, a lambada, o tecnomelody e o chamado arrocha paraense, que é um brega mais romântico", explicou.

"Este DVD trará todas essas vertentes divididas em estações: verão, primavera, outono, inverno e a quinta estação, que é a estação do brega", completou a cantora. A gravação acontecerá em uma casa de shows na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, durante uma festa exclusiva para convidados.

O nome do projeto faz alusão à mudança das estações da natureza. "Assim como as estações do ano, o brega também tem suas vertentes e transformações. Com isso, percebemos que, assim como nas estações climáticas, o brega atravessa gerações", comentou Francy. No repertório, músicas autorais da banda, que possui quase 20 anos de carreira, além de grandes sucessos de artistas locais.

"Neste DVD, vamos mesclar músicas autorais com regravações de grandes sucessos da Banda Sayonara, Calypso e Warilou. Selecionamos esses sucessos para tornar o DVD ainda mais especial, junto com o romantismo característico da nossa banda. O repertório será dividido em blocos, que serão lançados gradativamente, conforme as estações", afirmou. A previsão é que a primeira parte de "Em Todas as Estações" seja lançada ainda em outubro. Este é o terceiro DVD da banda; o último foi gravado e lançado em 2021, intitulado *"Fogo Dentro do Fogo"*.

"A quinta estação do DVD é especial, trazendo bregas escolhidos a dedo, que enlouquecem o público. São músicas que estão na boca e no coração dos paraenses. Serão 30 músicas ao longo de todo o trabalho", detalhou a artista.