Paolla Oliveira dança carimbó e brega durante festa em Belém; veja

A atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, participou de uma festa paraense na noite desta sexta-feira (06) ao lado da atriz Alane Dias e do apresentador David Brazil, que dançaram carimbó durante o show da cantora Lia Sophia.

Na festa, Paolla Oliveira e David Brazil "bateram cabelo", fazendo uma divertida homenagem à cantora Joelma, ao som de "Dançando Calypso", interpretada por Lia Sophia. A presidência e a equipe da Grande Rio também marcaram presença no evento.

ASSISTA:

Paolla Oliveira e David Brazil estão em Belém para participar da seletiva do samba-enredo da Grande Rio, que em 2025 vai homenagear o Pará no Carnaval. O evento ocorre neste sábado, 07, a partir das 19h30, no estacionamento do Porto Futuro.