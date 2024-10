Francy Ribeiro e Banda Lamazon lançam DVD ‘Em Todas as Estações’

"Francy Ribeiro e Banda Lamazon em todas as estações” é o mais novo projeto do grupo paraense, que será lançado nesta quinta-feira (31). O trabalho audiovisual explora as várias vertentes do brega, fazendo uma alusão às estações do ano, incluindo uma estação especial: a estação do brega.

O DVD foi gravado em 18 de setembro de 2024 e contou com a participação de grandes nomes da música paraense, como Kim Marques, Edilson Moreno, Nega Lora, Harissom Lemos, Banda Kassiko e Allanzinho. A vocalista do grupo, Francy Ribeiro, explica que o novo DVD é uma forma de valorizar a musicalidade do Pará em seus diversos formatos.

“É um trabalho para enfatizar e valorizar cada vez mais a nossa música, o nosso brega. Esse DVD traz o brega e suas vertentes, as músicas que embalam as noites do Pará e que agora também estão ganhando o Brasil, entre elas: o brega marcante, o merengue, a lambada, o tecnomelody e o chamado arrocha paraense, que nada mais é que um brega mais romântico", disse Francy.

O projeto contou com uma grande produção, com trocas de figurinos, coreografias, efeitos especiais e aproximadamente 100 pessoas envolvidas. “Esse projeto começou em maio de 2023. Foi uma grande estrutura montada para mostrar que aqui no Pará, além das tradicionais estações do ano, temos uma quinta, que é a estação do brega, com muitas vertentes e singularidades. E é isso que a gente traz nesse DVD, para mostrar a poesia musical incrível do brega em diversos momentos, com aquele brega para dançar agarradinho, o brega para girar no salão… Além disso, trouxemos o maravilhoso ballet, que deixa esse trabalho ainda melhor”, contou a artista.

O novo projeto audiovisual conta com mais de 30 músicas, entre elas composições autorais do grupo, que tem quase 20 anos de carreira, e regravações de grandes sucessos que marcaram a história. O DVD estará disponível em todas as plataformas digitais, incluindo o canal do grupo no YouTube (francyribeirolamazon) e o perfil da cantora no Instagram (@francyribeirolamazon).

“Esse projeto significa muito para nós. É uma sensação de romper barreiras mesmo. Mostrar que o brega pode estar em qualquer evento, desde um evento elitista, clássico, até um evento mais popular. Queremos mostrar nosso ritmo cada vez mais para o Brasil e para o mundo, mostrando que a nossa música é linda, rica e principalmente, uma cultura presente há décadas no nosso estado. Então, só me resta dizer: assistam e ouçam muito esse novo DVD que foi pensado e produzido com muito amor e carinho para vocês”, completou Francy Ribeiro.

A artista começou sua carreira como cantora aos 16 anos, em 1998, na Banda Star, na sua cidade natal: Tucuruí/PA. Em 2003, foi convidada para cantar na Banda Loirinha, de Recife-PE, uma das mais renomadas do chamado brega-calypso. Após sair da Banda Loirinha, Francy passou a fazer parte da Banda Lamazon em 2005, onde segue como vocalista. São mais de 24 anos de carreira. Esse é o terceiro DVD do grupo, que tem quase 20 anos de estrada. O último foi gravado em 2021 e se chama “Fogo Dentro do Fogo”.

Serviço:

Lançamento do DVD “Em Todas as Estações”

Dia: 31/10/2024

Info: Instagram: @francyribeirolamazon / YouTube: francyribeirolamazon