Jeff Moraes anuncia nova música e show inédito no Festival Psica

O cantor Jeff Moraes prepara novidades para o final deste segundo semestre. O artista paraense lançará uma nova música, chamada “Viciado em Você”, em parceria com a cantora Amanda de Paula, além de preparar um show inédito para o Festival Psica.

O anúncio foi feito durante o AMZ Pop, no Tarde + Liberal. “Temos novidade, eu vou lançar um feat agora em novembro, eu vou fazer uma turnê no Sudeste e esse feat nasce agora em novembro, chamado Viciado em Você, que é um feat com Amanda de Paula, que é uma cantora aqui da terra maravilhosa também, e eu também estou preparando um show novo para o Psica”, anunciou Jeff.

O artista paraense se apresenta no Festival Psica no dia 14 de dezembro, no Estádio do Mangueirão. “No Psica a gente vai estrear um show novo que é com esse formato de balé, que agora a gente tem, eu estou super empolgado, agora eu danço no palco com o meu balé, então é um show novo que a gente está preparando, um show maior, acho que o festival merece também todo esse cuidado, quando os meninos me fizeram esse convite, inclusive falei para eles, ó, vocês se preparem que eu vou fazer um show maior”, revelou o cantor.

ASSISTA: