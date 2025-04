Francy Ribeiro e Banda Lamazon lançam terceira parte do DVD paraense 'Em Todas as Estações'

Já está disponível no YouTube (francyribeirolamazon) e em todas as plataformas de música a terceira parte do DVD "Em Todas as Estações", da cantora Francy Ribeiro e Banda Lamazon, que faz parte do projeto chamado "Set de Outono".

O audiovisual, que aborda as várias vertentes do brega, faz uma alusão às estações do ano, incluindo uma quinta estação: a "Estação do Brega".

"É um trabalho para enfatizar e valorizar ainda mais a nossa música, o nosso brega. Esse DVD traz o brega e suas vertentes, com músicas que embalam as noites do Pará e que agora também estão conquistando o Brasil, entre elas: o brega marcante, o merengue, a lambada, o tecnomelody e o chamado arrocha paraense, que nada mais é do que um brega mais romântico", disse a artista.

O DVD foi gravado em setembro de 2024, com a participação de grandes nomes da música paraense, como Kim Marques, Edilson Moreno, Nega Lora, Harissom Lemos, Banda Kassiko e Allanzinho. O lançamento foi dividido em partes, sendo que a primeira foi liberada em outubro do mesmo ano.

Francy Ribeiro destaca que o novo DVD é uma forma de valorização da musicalidade do Pará em seus mais diversos formatos. Ela explica ainda que a escolha das músicas para o Bloco Outono tem como foco o romantismo do brega.

“São quatro músicas: dois sucessos autorais (Indecisão e Fogo Dentro do Fogo) e duas regravações de bandas consagradas, tanto no Pará quanto no Brasil: a música 'Amor Sem Fim', da banda Sayonara, e a música 'Desfaz as Malas', da banda Calypso, trazendo todo um contexto romântico. Em cada bloco, buscamos trazer as características daquela estação, tanto no figurino quanto no cenário e também no ritmo musical", comentou.

O trabalho contou com uma grande produção, incluindo trocas de figurinos, coreografias, efeitos especiais e aproximadamente 100 pessoas envolvidas, uma estrutura à altura da artista paraense.

"O Bloco Outono não tem artistas convidados, pois quisemos direcionar todas as atenções para a apresentação do nosso balé, que se caracterizou para dançar o bregoso de uma maneira diferente, na pontinha do pé, com sapatilha de ponta. Foi uma mistura do balé clássico com o nosso brega, o que traz um diferencial, mostrando que o brega, além de estar presente em todas as classes sociais, também pode ser dançado por qualquer bailarino ou dançarino. Qualquer pessoa pode dançar e curtir o nosso ritmo", contou Francy.

Com esse lançamento, já foram liberados três blocos do projeto: Verão, Primavera e agora o Bloco Outono. Ao todo, o trabalho já soma quase um milhão de visualizações no YouTube. Até maio, o "Bloco Inverno" será lançado e, em seguida, a quinta estação: a "Estação do Brega".

"Estamos muito felizes, pois a cada bloco e a cada estação lançada, superamos as expectativas do público. Para nós, isso é muito gratificante, pois foi um trabalho feito com muito carinho, bem planejado e bem executado. É muito legal ver que o público está se conectando com cada bloco, com cada estação. Espero que o público que já conhece a Banda Lamazon, e também aqueles que ainda não conhecem, venham conhecer através desse projeto, que foi feito com muito carinho. Tenho certeza de que nosso maior intuito é elevar o nosso brega, o nosso ritmo paraense e a nossa cultura, e acredito que conseguimos executar isso com muito sucesso. Quero convidar a todos para assistirem no nosso canal no YouTube, onde as outras estações já estão disponíveis, e para não perder os próximos lançamentos", finalizou a vocalista.