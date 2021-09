Francy Ribeiro e Banda Lamazon lançam o DVD "Fogo Dentro do Fogo"

Chega nas plataformas digitais, nesta terça-feira (21) o novo DVD da cantora Francy Ribeiro com a Banda Lamazon, "Fogo Dentro do Fogo", gravado no dia 1 de julho deste ano, na cidade de Castanhal, que marca o retorno do grupo aos palcos após um ano e meio, onde o grupo realizou somente lives. Francy Ribeiro e Banda Lamazon lançam o DVD no mês em que o Brega se torna patrimônio cultural e imaterial do estado do Pará.

O novo trabalho tem a proposta de trazer uma linguagem atual, com arranjos modernos e letras que falam de amor e romantismo. A música "carro-chefe" do trabalho é "Fogo Dentro do Fogo", que dá nome ao DVD. "Essa música tem uma linguagem atual, que fala de amor e do fogo da paixão que nunca sai de moda. A música traz o amor que nasce entre olhares, o amor à primeira vista. É algo muito profundo que com certeza todo mundo vive ou já viveu e quando ouvir a música vai adorar, e claro, vai sentir muita vontade de dançar", contou Francy.

O trabalho traz uma nova proposta e um novo estilo da cantora Francy Ribeiro e Banda Lamazon. O DVD marca um novo momento de transformação na musicalidade, no cenário, nas coreografias. Um novo estilo, mas que busca manter as raízes da banda e do brega.

"Nesse DVD o público vai encontrar um show de qualidade de imagem e som, com músicas românticas e coreografias pensadas para a interação com o público, para que as pessoas possam não só ouvir a nossa música e assistir o nosso DVD, mas para que possam interagir com nossas coreografias. Pensamos cada coreografia com o intuito de fazer com que as pessoas possam dançar em suas redes sociais", explicou Francy.

"Fogo Dentro do Fogo" tem sete músicas, que serão lançadas gradativamente. Além de falar de amor, as músicas também ressaltam o empoderamento feminino. " O DVD foi produzido com muita dedicação de toda uma equipe: dançarinos, músicos, bailarinos. Uma equipe mobilizada para um trabalho que envolve belas imagens, música boa, cenário e coreografias, para entregar um belíssimo trabalho para o nosso público", afirma a cantora Francy Ribeiro.

A banda, que tem um total de seis CDs gravados ao longo da carreira, está há mais de 15 anos no mercado, preparou uma grande produção para encantar o público. O primeiro DVD foi gravado em 2009, no município de Tucuruí, no Pará, terra natal de Francy.

Youtube: Francy Ribeiro e Banda Lamazon