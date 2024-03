Oscar 2024: Emma Stone revela que precisou comer 60 pastéis de Belém em 'Pobres Criaturas'

A atriz Emma Stone surpreendeu ao revelar os desafios que enfrentou durante os bastidores do filme "Pobres Criaturas", que está concorrendo ao Oscar 2024. Em uma recente entrevista, a atriz compartilhou detalhes curiosos sobre sua personagem Bella Baxter.

Durante um evento organizado pelo Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos, Emma disse que precisou comer 60 pastéis de Belém, doce típico português, durante as gravações de uma cena em que sua personagem conhece Lisboa. "Foi quase impossível descobrir como iria conseguir comer 60 pastéis de nata", confessou a atriz. "A primeira mordida é uma delícia, mas no final deu muita vontade de vomitar", acrescentou.

Emma destacou que as várias cenas de sexo foram mais fáceis de gravar do que as envolvendo a ingestão dos pastéis. "A sexualidade de Bella era outra parte disso, e como isso seria filmado, como iríamos fazer, nosso incrível coordenador de intimidade, e nossos sets fechados e tudo mais", explicou. "De certa forma, essa foi a parte mais fácil porque foi coreografado", afirmou.

No entanto, a verdadeira dificuldade para a atriz foi de retratar as emoções e peculiaridades da personagem, incluindo seus hábitos alimentares. "Descobrir como andar ou comer 60 pastéis de nata, em que a primeira mordida é deliciosa, mas no final você realmente quer vomitar", exemplificou a atriz. "Ou ela vendo a morte e a decadência pela primeira vez, foi muito mais desafiador do que a nudez, que é a única coisa que as pessoas parecem querer me perguntar", acrescentou.

"Pobres Criaturas" é um filme dirigido por Yorgos Lanthimos, que recebeu 11 indicações ao Oscar 2024 e é o segundo no ranking dos mais indicados na premiação, atrás somente de "Oppenheimer". Além de Emma Stone, o elenco conta com nomes de peso como Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef e Margaret Qualley.

Confira o trailer:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)