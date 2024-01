Oscar 2024: Ryan Gosling, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo disputam pela 1ª vitória na premiação

Com a divulgação dos indicados ao Oscar 2024, nesta terça-feira (23), três atores na categoria de Melhor Ator Coadjuvante podem alcançar a sua primeira vitória da estatueta, após mais de uma tentativa na história da premiação. Os favoritos ao prêmio, Ryan Gosling ("Barbie") e Robert Downey Jr. ("Oppenheimer") chegaram à sua terceira indicação ao prêmio mais importante da indústria audiovisual norte-americana. Enquanto Mark Ruffalo ("Pobres Criaturas") conquista a sua quarta indicação.

O veterano Robert Downey Jr. foi indicado pela primeira vez em 1993, na categoria de Melhor Ator por "Chaplin". Em 2009, ele voltou a ser indicado por "Trovão Tropical". Enquanto Gosling apareceu na lista de indicados pela primeira vez em 2007, por sua performance em "Half Nelson: Encurralados", e em 2017, por "La La Land: Cantando Estações".

Porém, Ruffalo é o que acumula mais indicações, sem nenhuma vitória, na história da premiação. Sua primeira indicação aconteceu em 2011, quando ele foi indicado por sua atuação em "Minhas Mães e Meu Pai". Depois, ele foi indicado por dois anos consecutivos por "Foxcatcher: A História que Chocou o Mundo", em 2015, e "Spotlight – Segredos Revelados", em 2016.

O trio de atores enfrenta na mesma categoria grandes nomes, como Robert De Niro (Assassino da Lua das Flores), que já possui duas estatuetas do Oscar e chega à sua nona indicação. E também o estreante na premiação, Sterling K. Brown (American Fiction).

OSCAR 2024

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood revelou os indicados às 23 categorias do Oscar 2024 por meio de suas redes sociais. A premiação acontece no dia 10 de março, no Dolby Theater, em Los Angeles.

O filme "Oppenheimer" é o líder de indicações com 13 no total, incluindo melhor filme, direção (de Christopher Nolan) e melhor ator (Cillian Murphy). Na sequência, "Pobres criaturas" com 11 chances de ser premiado, inclusive como melhor filme, melhor direção (Yorgos Lanthimos) e melhor atriz (Emma Stone). "Assassino da rua das flores" aparece em terceiro lugar, com 10 indicações, e "Barbie", com 8.