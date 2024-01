Oscar 2024: Martin Scorsese e Lily Gladstone quebram recordes com ‘Assassinos da Lua das Flores’

Com a divulgação dos indicados ao Oscar 2024, Martin Scorsese se torna o diretor vivo com mais indicações à maior premiação do cinema, com 10 indicações - ultrapassando Steven Spielberg, com nove. Outro recorde quebrado é de Lily Gladstone, a primeira mulher indígena indicada à categoria de Melhor Atriz.

O filme que garantiu as indicações a Scorsese e Gladstone foi “Assassinos da Lua das Flores”, lançado em 2023. O longa é inspirado no livro homônimo escrito por David Grann e baseado em uma história real, que relata o período de assassinato de indígenas da tribo Osage, em Oklahoma, Estados Unidos.

Scorsese só ganhou o Oscar como Melhor Direção uma vez, com o longa “Os Infiltrados” (2006), protagonizado por Leonardo DiCaprio e Matt Damon. DiCaprio também está presente em “Assassinos da Lua das Flores” (2023) e em outros filmes de Scorsese, como “A Ilha do Medo” (2010) e “O Lobo de Wall Street” (2013).

Lily Gladstone marca a história ao ser a primeira mulher indígena indicada à categoria de Melhor Atriz. Com “Assassinos da Lua das Flores”, ela também conquistou o Globo de Ouro como Melhor Atriz de Drama (a primeira indígena em 80 anos), o New York Critcs Circle como Melhor Atriz e o Gotham Independent Film Tribute.

O filme “Assassinos da Lua das Flores” está disponível na Apple TV por assinatura e para aluguel no Prime Video, YouTube e Google Play Movies.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)