Oscar 2024: Especialistas comentam os indicados para a premiação deste ano

Nesta terça-feira (22), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou os indicados às 23 categorias da maior premiação do cinema: Oscar 2024. O anúncio foi marcado por uma expectativa palpável em torno dos filmes que se destacaram ao longo do ano anterior, demonstrando excelência em diversos aspectos da produção cinematográfica.

Entre as categorias, destacam-se Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Animação, e os críticos de cinema Ismaelino Pinto e Marco Antônio Moreira falaram ao Grupo Liberal quais as opiniões sobre os indicados às estatuetas.

Para Ismaelino Pinto a lista dos indicados não foi grande surpresa e Oppenheimer deve ser o grande favorito desta premiação também, afinal, para ele, esse é um filme que tem todas as características para o Oscar. “A gente vê que o Globo de Ouro é um pré Oscar, e por isso não tivemos nenhuma surpresa. Oppenheimer é um filme a cara do Oscar, que conta uma história que, de certa forma, envolve os Estados Unidos, e isso é algo que eles gostam muito”, explicou Ismaelino.

Para Marco Antônio, também crítico das produções cinematográficas e experiente espectador da premiação, a impressão geral foi a mesma. Para ele, o filme protagonizado por Cillian Murphy é o grande favorito, mas não quer dizer que vai ganhar. “A gente sabe que nem sempre o favorito leva. Pobres criaturas é um outro filme que chamou atenção, junto com o filme do Scorsese, que pode nos surpreender”, pontuou.

Ismaelino pontuou o filme dirigido por Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, como seu preferido entre os indicados a melhor filme. “Martin Scorsese, que é um mestre do cinema, um exemplo do que Hollywood pode oferecer de melhor”, finalizou.

Para Marco Antônio, Martin Scorsese não é o favorito, e sim Nolan. Mas, ainda segundo ele, essa categoria surpreende, pois nem sempre o favorito leva. “Ele tem uma longa carreira, já tem uma idade avançada e faz bons filmes. Nolan fez um grande filme. Um filme ‘adulto’ que agradou um grande público, e sabemos que essa é uma premiação que fala muito sobre o mercado”. Mas Marco explica que essa categoria tem um histórico de zebra, nem sempre o favorito leva o prêmio. “Com a minha experiência acompanhando Oscar, não aposto nada!”, brincou.

Ele também comentou sobre os artistas indicados ao prêmio de melhor ator e atriz. “Robert De Niro ser indicado é muito bonito. Ele é um dos maiores atores do cinema, tem uma idade avançada e uma carreira longa. E Lily Gladstone, que é a primeira atriz indígena, norte americana, a ser indicada. E pra mim é uma das grandes favoritas, se ganhar, isso vai ficar marcado”, explicou Marco Antônio Monteiro.

Marco explica sua visão sobre os favoritismos e sobre como o mercado influencia nas escolhas. “Essa premiação nem sempre fala sobre merecimento ou questão estética, e sim sobre o mercado. Inclusive, muitas vezes em uma categoria ‘menos popular’, como melhor trilha sonora, acaba ganhando um menos favorito para ter ‘um equilíbrio’”, pontuou o crítico.

Ismaelino, ainda falando sobre esses filmes, comenta. “Todos nós deveríamos ter acesso aos filmes dessas ‘categorias secundárias’, que trazem muitas novidades, mas não temos o mesmo acesso em comparação aos outros filmes. E essas produções guardam muitas coisas diferentes do que vemos na grande maioria”, defendeu.

Marco Antônio Monteiro pontua, por fim, que o Oscar será uma grande premiação, com bons filmes e artistas. “O mais importante é como o Oscar movimenta o cinema e mobiliza as pessoas, a procurarem conhecer os filmes, a ir ao cinema. Este é o maior prêmio que o Oscar pode oferecer ao cinema”, finalizou.

Veja a lista completa dos indicados:

MELHOR FILME

American Fiction

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

MELHOR DIREÇÃO

Justine Triete

Martin Scorsese

Christopher Nolan

Yorgos Lanthimos

Jonathan Glazer

MELHOR ATRIZ

Annette Bening, por NYAD

Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hüller, por Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan, por Maestro

Emma Stone, por Pobres Criaturas

MELHOR ATOR

Bradley Cooper, por Maestro

Colman Domingo, por Rustin

Paul Giamatti, por Os Rejeitados

Cillian Murphy, por Oppenheimer

Jeffrey Wright, por American Fiction

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Sterling K. Brown, por American Fiction

Robert De Niro, por Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr., por Oppenheimer

Ryan Gosling, por Barbie

Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas

MELHOR FIGURINO

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

MELHOR CURTA-METRAGEM

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White & Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

"The Fire Inside", de Flamin' Hot: O Sabor que Mudou a História

"I´m Just Ken", de Barbie

"It Never Went Away", de Jonh Batiste: American Symphony

"Wahzhazhe (A song for my people)", de Assassinos da Lua das Flores

"What Was I Made For?", de Barbie

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Justine Triet & Arthur Harari, por Anatomia de uma Queda

David Hemingson, por Os Rejeitados

Bradley Cooper & Josh Singer, por Maestro

Sammy Burch, por Segredos de um Escândalo

Celine Song, por Vidas Passadas

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Emily Blunt, por Oppenheimer

Danielle Brooks, por A Cor Púrpura

America Ferrera, por Barbie

Jodie Foster, por NYAD

Da'Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Cord Jefferson, por American Fiction

Greta Gerwig & Noah Baumbach, por Barbie

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Tony McNamara, por Pobres Criaturas

Jonathan Glazer, por A Zona de Interesse

MELHOR ANIMAÇÃO

O Menino e a Garça

Elementos

Nimona

Meu Amigo Robô

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Io Capitano (Itália)

Perfect Days (Japão)

A Sociedade da Neve (Espanha)

The Teacher's Lounge (Alemanha)

A Zona de Interesse (Reino Unido)

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

Letter to a Pig

95 Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over (inspired by the music of John & Yoko)

MELHOR TRILHA SONORA

American Fiction

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

MELHOR SOM

Resistência

Maestro

Missão: Impossível - Acerto de Contas

Oppenheimer

A Zona de Interesse

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

MELHOR FOTOGRAFIA

El Conde

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

MELHOR CABELO E MAQUIAGEM

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

A Sociedade da Neve

MELHOR MONTAGEM

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Resistência

Godzilla Minus One

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto de Contas

Napoleão