Oscar 2024: critico de cinema Marco Antônio Moreira fala sobre as expectativas para a premiação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou no dia 21 de dezembro alguns dos pré-indicados ao Oscar 2024. A lista envolve os pré-selecionados para algumas das categorias do evento. Os prêmios que passaram por um novo filtro são Melhor Documentário (de curta e longa-metragem), Melhor Filme Internacional, Melhor Maquiagem e Cabelo, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Música Original, Melhor Curta-metragem (animado e live action), Melhor Som e Melhores Efeitos Visuais. O crítico de cinema, Marco Antônio Moreira falou ao Grupo Liberal sobre as expectativas para o Oscar 2024.

O Oscar 2024 está marcado para acontecer no dia 10 de março de 2024, no Dolby Theatre, em Los Angeles. Vale destacar que a nova filtragem marcou algumas ausências da premiação. O brasileiro Retratos Fantasmas, de Kléber Mendonça Filho, ficou de fora tanto de filme internacional quanto na categoria documentário. Além disso, Homem Formiga e a Vespa: Quantumania deixa a disputa de efeitos especiais após gerar polêmica nas redes sociais.

Segundo Marco Antônio, o Oscar 2024 marca um tempo de otimismo na sétima arte. “O ano de 2023 foi uma retomada no cinema, após o período da pandemia, então as pessoas voltaram a ir para o cinema, assim como as grandes produções também tiveram mais segurança para produzir. E o Oscar de 2024 vai refletir nessa tendência de evolução”, afirmou. O crítico de cinema destacou ainda que, como todo ano, poderá haver algumas surpresas nos vencedores. “Vários filmes estão aparecendo como grandes candidatos como Barbie, Assassino da Lua das Flores, Oppenheimer e Napoleão”, destacou.

O filme Barbie, que traz a atriz Margot Robbie como protagonista, está dominando a lista dos pré-indicados ao prêmio, com seis nomeações. O longa aparece na shortlist de todas as categorias a que é elegível, exceto Melhor Cabelo e Maquiagem. Segundo Marco Antônio, os indicados serão aqueles com grande sucesso de bilheteria e também de críticas cinematográficas. “O que podemos esperar para 2024 são filmes cada vez melhores, cada vez mais bem produzidos tecnicamente também”, declarou o crítico de cinema.

Marco Antônio lamentou ainda o Brasil ter ficado de fora da premiação. “Nós temos dois documentários interessantes: Retratos Fantasmas e do documentário ‘Só tinha que ser com você’ da Elis Regina e Tom Jobim”, enfatizou.

Principais filmes que podem ser indicados

‘Oppenheimer’ foi um dos maiores sucessos de 2023, e deve ser indicado para melhor filme, melhor direção (Nolan), melhor ator (Cillian Murphy), melhor ator coadjuvante (Robert Downey Jr.), melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor fotografia e outros prêmios técnicos como edição, efeitos visuais, trilha sonora e som.

Assassino da Lua das Flores, outro forte candidato traz na direção Martin Scorsese, considerado o melhor diretor de cinema ainda em atividade. O longa da Paramount e Apple TV+ deve ser indicado para melhor filme, diretor (Scorsese), ator (DiCaprio), atriz (Lily Gladstone), ator coadjuvante (De Niro), roteiro adaptado, direção de arte, figurino, fotografia, edição e trilha sonora.

O longa Napoleão é uma superprodução épica de Ridley Scott, a biografia sobre o imperador francês que é uma das figuras históricas mais emblemáticas de todos os tempos, promete marcar a volta do cineasta às boas obras do gênero que assinou no passado, vide ‘Gladiador’ (2000). O filme pode ser indicado melhor filme, direção (Scott), ator (Phoenix), atriz coadjuvante (Kirby), direção de arte, figurino, fotografia, edição, trilha sonora e som; e quem sabe efeitos visuais e roteiro original.