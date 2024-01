Oscar 2024: Margot Robbie, Leonardo Di Caprio e Dua Lipa não recebem indicações e web se revolta

Nesta terça-feira (23), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista com os nomes indicados ao Oscar 2024. Margot Robbie, protagonista de "Barbie", Leonardo Di Caprio, o Ernest de "Assassino da Lua de Flores", e a música "Dance The Night", de Dua Lipa, não concorrem a nenhuma das 23 categorias. O assunto gerou revolta nas redes sociais, especialmente sobre Margot, que teve a atuação bastante elogiada no live-action lançado em 2023.

O longa estrelado por Robbie, o mais visto de 2023, foi indicado na categoria "Melhor Filme". Mesmo com esta indicação, muitos internautas ficaram revoltados ao ver que nem a estrela da produção ou a canção de Dua Lipa, que embala o filme, estão concorrendo. Em contrapartida, Ryan Gosling, intérprete de Ken, faz parte da lista de indicados na categoria "Melhor Ator Coadjuvante".

Assim como a protagonista de Barbie, Leonardo Di Caprio também foi ignorado pela Academia este ano com o personagem Ernest, de "Assassino da Lua de Flores". Já Martin Scorsese, que dirigiu a trama, está entre os nomes divulgados para "Melhor Diretor", e Robert De Niro como "Melhor Ator Coadjuvante", pelo papel de William Hale. Confira a repercussão na web:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)