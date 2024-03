Oscar 2024: Ariana Grande é anunciada como apresentadora da premiação

A cantora Ariana Grande foi anunciada nesta terça-feira (5) como uma das apresentadoras do Oscar 2024. A informação foi divulgada pelas redes sociais da própria premiação, que ocorrerá no próximo domingo (10), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Quem são os apresentadores do Oscar 2024?

A edição deste ano também contará com:

• Emily Blunt,

• Cynthia Erivo,

• America Ferrera,

• Sally Field,

• Ryan Gosling,

• Ben Kingsley,

• Melissa McCarthy,

• Issa Rae,

• Tim Robbins,

• Steven Spielberg,

• Mary Steenburgeb,

• Anya Taylor-Joy,

• Charlize Theron,

• Christoph Waltz,

• Forest Whitaker.

Além do comando do programa, Ryan Gosling, que interpretou Ken no filme "Barbie", também vai se apresentar com a música "I'm Just Ken", uma das trilhas sonoras do filme da boneca.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)