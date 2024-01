Saiba onde assistir os filmes indicados ao Oscar 2024

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta terça-feira (23) os indicados às 23 categorias do Oscar 2024. Entre os favoritos estão Oppenheimer, Barbie, Assassinos da Lua das Flores, Pobres Criaturas e outros. Alguns filmes ainda não estrearam no Brasil, outros estão disponíveis nos cinemas ou nos streamings. Por isso, o Grupo Liberal te ajuda a começar a lista para iniciar a maratona antes do dia 10 de março!

A cerimônia deste ano será a 96ª edição e está marcada para 10 de março, às 20h, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Veja a lista:

STREAMING

Rustin – Netflix

Nyad – Netflix

Maestro – Netflix

A Sociedade da Neve – Netflix

Nimona – Netflix

American Symphony – Netflix

The After – Netflix

A Incrível História de Henry Sugar – Netflix

Golda: A Mulher de Uma Nação – Prime Video

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – HBO Max

Barbie – HBO Max

Resistência – Star+

“Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História” – Star+

Elementos – Disney+

Guardiões da Galáxia Vol. 3 – Disney+

Indiana Jones e a Relíquia do Destino – Disney+

A Última Loja de Consertos – Disney+

Assassinos da Lua das Flores – AppleTV+

The Eternal Memory – Paramount+

The ABC’s of Book Banning – Paramount+

Oppenheimer – plataformas de aluguel

Super Mario Bros: O Filme – plataformas de aluguel

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1 – plataformas de aluguel

Napoleão – plataformas de aluguel

Meu Amigo Robô – plataformas de aluguel

CINEMA

Godzilla Minus One – em cartaz desde 14 de dezembro

Os Rejeitados – em cartaz desde 11 de janeiro

Segredos de um Escândalo – em cartaz desde 18 de janeiro

Vidas Passadas – chega aos cinemas brasileiros em 25 de janeiro

Anatomia de Uma Queda – chega aos cinemas brasileiros em 25 de janeiro

Pobres Criaturas – chega aos cinemas brasileiros em 1º de fevereiro

A Cor Púrpura – chega aos cinemas em 8 de fevereiro

O Menino e a Garça – chega oas cinemas em 22 de fevereiro

Zona de Interesse – chega aos cinemas brasileiros em 15 de fevereiro

