Ex-namorada de Anderson, do Molejo, lamenta a morte do cantor: 'Arrasada'

Anderson Leonardo, do grupo Molejo, faleceu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, devido a complicações decorrentes de um câncer. A ex-namorada do cantor, MC Maylon, expressou seu pesar diante da perda.

Em entrevista à revista Quem, ela compartilhou sua tristeza ao receber a notícia. "Estou arrasada, em luto", afirmou.

VEJA MAIS

Os dois tiveram um relacionamento em 2022, e MC Maylon, que é uma mulher trans, traz uma tatuagem do rosto de Anderson em seu braço. "Ganhei visibilidade internacional e sou muito grata ao Anderson do Molejo. Hoje, sou reconhecida como a ex-mulher dele", disse.

"Estou muito triste. Lembro muito dos momentos bons que a gente passou e a tatuagem do rosto dele vai ficar eterno no meu braço", acrescentou.

O músico foi diagnosticado com câncer inguinal em outubro de 2022 e, após três meses, anunciou que estava livre da doença. No entanto, em maio de 2023, ele recebeu outro diagnóstico que apontava um câncer nos testículos, do qual vinha tentando se tratar.