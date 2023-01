Anderson do 'Molejo' e MC Maylon se enfrentam na justiça por acusação de estupro

Anderson Leonardo, de 50 anos, vocalista do grupo de pagode Molejo, e MC Maylon, de 29, irão ficar frente a frente pela primeira vez na justiça, quase um ano após o MC acusar o cantor de estupro.

O 18º Juizado Especial Criminal de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, agendou a audiência para julgar a ação de injúria e difamação movida por Maylon contra Anderson para a próxima terça-feira (31).

"Movi essa ação contra ele porque ele acabou comigo. Sou artista do funk e perdi muitos shows e contratos por conta do Anderson. Ele quis acabar com a minha imagem. Ele falou que eu não tinha talento, me chamou de gay e eu peguei esses vídeos dele falando essas coisas e levei até a delegacia", disse o MC ao site EXTRA: "Confio em Deus e na Justiça", concluiu.

Em fevereiro de 2021, Maylon procurou a 33ª Delegacia de Polícia de Realengo para denunciar o pagodeiro por estupro. Ele relata como foi a situação:

“Ele me chamou para dentro do quarto, fechou a porta, tirou meu telefone e tirou a blusa dele. Mandou eu sentar, que iríamos conversar, foi onde ele começou a me agredir. Começamos a medir forças, me deu pânico (…) daí ele conseguiu penetrar, eu desmaiei de dor”, detalhou ele na ocasião. “Ficou batendo nas minhas costas, chamando pelo meu nome para eu acordar, ao final falou: ‘que merda que eu fiz’”, completou o MC.

Segundo Maylon, que tem uma tatuagem com o rosto pagodeiro no braço, seu antigo parceiro mentia sobre suas relações sexuais. "É mentira dele! Não sei porque ele mente tanto. Nós tínhamos um relacionamento. Ficamos juntos por 1 ano e 2 meses, e eu era o ativo da relação", contou o MC, afirmando que era virgem.

Rosto de Anderson tatuado no braço de Mc Maylon (Reprodução / Redes Sociais)

Em junho, a justiça havia determinado, para ambas as partes, a proibição de acusações do caso nas redes sociais até o dia do julgamento. "Que as partes, autor e réu, se abstenham de fazer novas publicações sobre o fato até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa de R$ 1.000 para cada conteúdo divulgado e de retirada da página pessoal do Facebook, Instagram, enfim, toda e qualquer forma de mídia", consta de um trecho da decisão.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)