Após acusar Molejo de estupro, Mc Maylon se casa com ele mesmo

Mc Maylon, que acusou o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, de estupro, realizou o sonho de se casar. A curiosidade foi que ele resolveu se unir a ele mesmo. Sim, o cantor decidiu se vestir de noiva e fazer uma festinha para celebrar a data e dizer o "sim" a si mesmo. O evento foi realizado em um salão de festas do Rio.

"Eu tinha um sonho de me casar virgem com vestido de noiva. Sendo que o Anderson tirou minha virgindade à força, me estuprando. Mesmo assim, nesta quarta-feira vou me vestir com vestido de noiva e fazer uma festinha pra mim. Quero quebrar esse tabu. Vou chorar tanto, porque uma parte do meu sonho o Anderson do Molejo acabou, né? Mas a outra parte, de eu me vestir de noiva, não vou deixar ele acabar", explica Maylon.

Caso estupro

Maycon registrou o caso na 33a DP (Realengo) no dia 3 de fevereiro. Ele disse ter passado a frequentar os shows de Anderson em setembro do ano passado e relata ter sido violentado sexualmente num quarto de um hotel na Estrada do Catonho, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. Em depoimento, ele contou que saiu de casa, próximo à meia-noite, para encontrar o vocalista a fim de conversar sobre sua carreira artística em um clube na Taquara, na mesma região. Em seguida, o músico o teria levado ao estabelecimento, empurrado na cama por Anderson, que ordenou que ele sentasse. O pagodeiro então teria tirado a roupa e dado dois tapas em seu rosto, forçando-o a ter relação sexual. O cantor disse ainda que foi agredido, xingado, e, ao acordar, deixado em uma rua próxima dali.

No dia 9, Anderson Leonardo alegou que a relação sexual entre ele e o cantor aconteceu de "maneira consensual". Em depoimento, o vocalista do Molejo reiterou que não agrediu Maycon tampouco o forçou a fazer sexo com ele. Ele afirmou que, depois da ida ao hotel, o jovem continuou a frequentar seus shows.