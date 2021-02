Rapaz de 21 anos acusa de estupro Anderson do Molejo

O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, foi acusado de estupro por um rapaz de 21 anos que compareceu na 33ª Delegacia de Polícia do Rio (Sulacap) e registrou um boletim de ocorrência contra o cantor. As informações são do colunista Alessandro Lobianco, do programa 'A Tarde É Sua'. O cantor Anderson Leonardo ainda não se pronunciou sobre as acusações.

Segundo o relato, a violência sexual teria sido cometida pela cantor no dia 11 de dezembro. O jovem disse às autoridades que Anderson supostamente teria marcado uma reunião, mas em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho o teria levado para um motel chamado Queen.

O jovem disse que estranhou o fato de terem entrado no motel e que teria ficado constrangido com a situação. Ao perceber o suposto constrangimento, Anderson, teria dito “calma, é uma reunião sigilosa que pode mudar a sua carreira”.

No motel Anderson Leonardo teria agredido com tapas o jovem, arrancado a roupa do rapaz, o xingou e o penetrou sem preservativo. O rapaz tentou reagir com empurrões Anderson e suplicado dizendo que era virgem, mas não conseguiu impedir a violência.

Segundo o relato, após terminar o ato libidinoso, Anderson teria percebido que, de fato, o jovem era virgem, pois começou a sangrar bastante. O boletim de ocorrência "Muito nervoso, o jovem contou à polícia que desmaiou, sendo acordado em seguida pelo acusado. No momento em que ele teria restabelecido seus sentidos, teria escutado Anderson dizer: “Que merda que eu fiz”".

Na delegacia, o jovem afirmou ter como prova uma cueca que usava com manchas de sangue e que ali é identificado também vestígios de esperma deixados por Anderson. O rapaz teria conhecido o vocalista do Molejo há oito meses e que havia demonstrado, na ocasião, o interesse em fazer um trabalho artístico com o cantor.

Ele explica que não denunciou Anderson desde a época dos fatos, por vários motivos, um deles o fato de ter ficado com muito medo de retaliações por parte do vocalista, pois afirmou que Anderson teria muito conhecimento em meio à criminosos. A suposta vítima teria tido medo de noticiar o fato para a familiar, por medo de ser visto como um oportunista e não acreditarem no seu relato. Ele reforça que depois de muito dialogar com sua mãe, decidiu ir à polícia narrar os fatos para as medidas cabíveis.