Conheça o C-drama 'A Dream Within a Dream', estrelado por Li Yi Tong

O dorama "A Dream Within a Dream" está fazendo sucesso entre os fãs das séries asiáticas, especialmente aqueles que apreciam um bom C-drama. A história conta com reviravoltas emocionantes e a luta da protagonista para mudar os rumos da sua vida, que parece estar fora do seu controle.

O enredo conta, também, com uma viagem no multiverso particular da série chinesa. O elenco principal é formado por Li Yi Tong ("Calor em Uma Noite Fria") e Liu Yu Ning ("Prisioneiros da Beleza"). A direção é por conta de Guo Hu ("Somente por Amor"). O roteiro é assinado por Ren Zhuang Liu ("Story of Kunning Palace").

Confira os detalhes do C-drama "A Dream Within a Dream"

Qual o trailer do C-drama "A Dream Within a Dream"?

Qual a história do C-drama "A Dream Within a Dream"?

A atriz Song Xiao Yu (Li Yi Tong) está em busca do seu sonho de se tornar uma grande estrela da indústria cinematográfica. De uma forma inesperada, ela acaba sendo teletransportada para uma realidade paralela. Misteriosamente, a atriz passaa viver a história de uma personagem que estava lendo o roteiro.

O C-drama "A Dream Within a Dream" conta com uma história envolvente (Divulgação)

Acontece que ela já sabe tudo o que vai acontecer, inclusive o destino trágico pela frente. Agora, ela terá que lutar para conseguir traçar novos rumos. Ela terá que enfrentar outro protagonista, chamado Nan Heng (Liu Yu Ning). Parece que tudo o que ela faz não é suficiente. Por conta disso, ela terá que se livrar do seu inimigo.

Qual o elenco do C-drama "A Dream Within a Dream"?

O elenco principal é formado por Li Yi Tong e Liu Yu Ning.

A atriz Li Yi Tong é a protagonista do C-drama "A Dream Within a Dream" (Reprodução / Instagram @liyitong_official)

O ator Liu Yu Ning é um dos protagonistas do C-drama "A Dream Within a Dream" (Reprodução / Instagram @liuyuningbr)



Onde assistir ao C-drama "A Dream Within a Dream"?

O C-drama "A Dream Within a Dream" está disponível no Viki e iQIYI.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)