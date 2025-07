Doramas que estreiam em julho de 2025 nos streamings

Com o fim de "Round 6", muitos fãs ficaram na expectativa por novos doramas de suspensa para prender a atenção e curtir a história do início ao fim. Com o início de julho, algumas novidades estão chegando nas plataformas de streaming para alegria do público.

Dentre as estreias, está o K-drama "Gatilho", também conhecido como "Trigger". O enredo da história é sobre um detetive que está em busca de respostas para o aumento dos crimes com arma de fogo, enquanto o país não tinha muitos registros. Durante as investigações, ele encontra um traficante que pode ter algumas respostas.

VEJA MAIS

O elenco é estrelado por Kim Nam-gil, Kim Young-kwang e Park Hoon. O roteiro e a direção são por conta de Kwon Oh Seung, que também dirigiu e roteirizou o filme sul-coreano "Midnight".

Confira os doramas que estreiam em julho de 2025

Disney+

1. Dorama "Vida Imoral" ("Low Life")

Sinopse: Em 1970, um tio e um sobrinho decidem que querem mudar de vida. Cansados serem vendedores de falsificações, eles vão em busca de um tesouro que naufragou. Juntos, eles tentam localizá-lo e começar a escavação. Acontece que eles não terão vida fácil, já que outras pessoas também estão buscando o mesmo objetivo.

Elenco: Ryu Seung-ryong, Yang Se-jong, Lim Soo-jung, Im Hyung-joon, Lee Sang-jin e Kim Eui-sung

Número de episódios: 11

Data de estreia: 16 de julho

Onde assistir: Disney+

Netflix

1. Dorama "Gatilho" ("Trigger")

Sinopse: Um ex-atirador de elite do Exército agora é detetive e não abre mão da Justiça. Depois de armas ilegais entrarem no país, ele fará de tudo para que os crimes com arma de fogo voltem a ser poucos. Durante as investigações, ele encontra um homem que pode ser a chave para muitas respostas. Cada um porta uma arma por motivos diferentes.

Elenco: Kim Nam-gil, Kim Young-kwang, Park Hoon

Número de episódios: 10

Data de estreia: 25 de julho 2025

Onde assistir: Netflix

Sem plataforma oficial no Brasil

1. Dorama "S Line"

Sinopse: Uma linha vermelha que aparece em cima da cabeça das pessoas será conectada com quem elas já tiveram relação sexual. Uma detetive está determinada a encontras os motivos disso ter iniciado. Uma estudante do ensino médio consegue ver a linha desde que nasceu.

Elenco: Lee Soo-hyuk, Lee Da-hee, A Rin e Lee Eun-saem

Número de episódios: 6

Data de estreia: 10 de julho de 2025

Onde assistir: Sem plataforma oficial.

2. Dorama "The Nice Guy"

O dorama "The Nice Guy" ainda não tem plataforma oficial para ser exibido no Brasil (Reprodução / Redes Sociais)

Sinopse: Um jovem destoa de toda a sua família. Ele faz parte da terceira geração de uma tradicional família de gangsteres. Acontece que o seu coração é puro. Enquanto ele tenta equilibrar a sua vida, acaba se apaixonando por uma jovem que sonha em ser cantora e ele quer ser romancista.

Elenco: Lee Dong-wook, Lee Sung-kyung, Ryu Hye-young e Oh Na-ra

Número de episódios: 14

Data de estreia: 18 de julho de 2025

Onde assistir: Sem plataforma oficial.

3. Dorama "The Defects"

Sinopse: Uma médica respeitada é chefe de um grande hospital e administra uma fundação de caridade voltada para crianças. Acontece que ela também coordena uma organização criminosa de adoção ilegal, que costuma reembolsar as famílias caso a criança não seja de acordo com o desejado. Quando elas retornam, a criança é morta. Só que uma sobreviveu e está disposta a desmascarar todo o esquema.

Elenco: Yeom Jung-ah, Won Jin-a, Choi Young-joon e DEX

Número de episódios: 8

Data de estreia: 21 de julho de 2025

Onde assistir: Sem plataforma oficial.

4. Dorama "My Girlfriend is The Man"

O dorama "My Girlfriend is The Man" ainda não tem plataforma oficial para ser exibido no Brasil (Divulgação)

Sinopse: Um estudante de astronomia se apaixona logo de cara por uma jovem num encontro às cegas enquanto estavam na universidade. Certo dia, um homem aparece na frente dele e diz que ele é a sua namorada. De forma surpreendente, ela está num corpo de um homem desconhecido. Eles acabam terminando o relacionamento, mas tentar encontrar um modo dela voltar ao seu corpo.

Elenco: A Rin, Yoon San-ha, Chuu e Yoo Jung-hoo

Número de episódios: 12

Data de estreia: 23 de julho de 2025

Onde assistir: Sem plataforma oficial.

5. Dorama "Try: We Become a Miracle"

Sinopse: Um jogador de rúgbi viu sua carreira ir para o ralo depois que se envolveu num caso de drogas. Depois de algum tempo, mesmo com uma imagem abalada, ele retorna ao esporte, mas agora como treinador. Assumindo um time do ensino médio, que é considerado o pior da liga, vai fazer muitas descobertas e será a oportunidade para dar a volta por cima.

Elenco: Yoon Kye-sang, Im Se-mi e Kim Yo-han

Número de episódios: 12

Data de estreia: 25 de julho de 2025

Onde assistir: Sem plataforma oficial.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)