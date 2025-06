Conheça os doramas que estreiam em julho de 2025 no Viki

A plataforma de streaming Viki ganha mais alguns doramas para completar o seu catálogo e fazer a alegria dos fãs neste mês de julho. As novas séries asiáticas chegam com tudo, contando com produções de alguns países asiáticos. As opções são para diversos gostos.

Dentre as estreias está o J-drama "Amor É para os Cães", que também é conhecido pelo título original "Love Is For The Dogs". Estrelado por Kaya Kiyohara, Ryo Narita e Na In Woo, a história se passa com uma advogada que não acredita no amor, mas o destino tem outros planos para ela, ainda que tenha que envolver o seu pet para fazê-la encontrar um par perfeito.

O romance é baseado no webtoon "Dog-Like Romance". Ele é dirigido por Shingo Okamoto, Noh Young Seop e Ito Yoshihiro.

Confira os doramas que estreiam em julho deste ano no Viki

1. Dorama "Em Nome da Flor"

Sinopse: Uma mulher decide procurar um novo rumo na vida após o falecimento da mãe. Ela decide abrir uma clínica médica para ajudar os mais pobres que não conseguem pagar pelos atendimentos médicos. Enquanto isso, um militar busca por uma insurreição para restaurar o poder do povo. Juntos, eles terão que lutar pela paz do reino.

Elenco: Yang Zi e Li Xian

Número de episódios: 24

Data de estreia: 01 de julho

Onde assistir: Viki

2. Dorama "O Preço do Silêncio 2" ("Bitch x Rich 2")

Sinopse: Uma jovem é diferente de todas as outras alunas da escola. A sua origem não é abastada, além de ter testemunhado a morte de duas colegas. Além disso, ela é a mais nova integrante de um grupo que é envolvido por mistérios. A líder é a principal suspeita dos crimes. A segunda temporada dá continuidade a trama.

Elenco: Lee Eun-saem, Yeri, Kim Min-kyu e Lee Jong-hyuk

Número de episódios: 10

Data de estreia: 03 de julho

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Meu Chefe Malvado" ("Bad Guy My Boss")

Sinopse: Um assistente trabalha há muitos anos para o seu chefe severo. Por conta do longo tempo de convivência, ele acaba se apaixonando, mas decide não agir por conta da relação de funcionário e patrão. A relação dos dois começa a ficar tensa quando o empresário percebe que o seu assistente despertar interesse em concorrentes. Ainda que tenha uma pose de durão, ele terá que abandonar o jogo se quiser corresponder ao amor do empregado.

Elenco: James Hayward Prescott e Kad Ploysupa

Número de episódios: 12

Data de estreia: 04 de julho

Onde assistir: Viki

4. Dorama "A Cidade e a Lei" ("Law and The City")

Sinopse: Um grupo de advogados trabalha numa cidade conhecida por ter os principais escritórios de advocacia do país. Ainda que eles não trabalhem no mesmo lugar, acabam se encontrando para no almoço para compartilhar as suas experiências. Enquanto enfrentam desafios, a aproximação deles é inevitável. Uma nova integrante pode mudar a dinâmica de todos.

Elenco: Lee jong-suk, Mun Ka-young, Kang You-seok, Ryu Hye-young e Im Sung-jae

Número de episódios: 12

Data de estreia: 05 de julho

Onde assistir: Viki

5. Dorama "Amor É para os Cães" ("Love Is For The Dogs")

O dorama "Amor É para os Cães" estreia dia 08 de julho, no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma advogada que costuma pegar causas de divórcio e tem sucesso na área, é conhecida pelo bondade e empatia. Acontece que ela não acredita no amor por questões da sua infância, já que via seus pais brigarem constantemente. Curtindo a vida de solteira, o amor chega de forma repentina.

Elenco: Kaya Kiyohara, Ryo Narita e Na In Woo

Número de episódios: 10

Data de estreia: 08 de julho

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)