Round 6: 3ª temporada estreia nesta sexta-feira (27); confira os detalhes e relembre a história

Round 6 é uma das séries mais assistidas da Netflix. A produção sul-coreana fez tanto sucesso que conquistou dois Emmys e, ao longo dos anos, conquistou uma legião de fãs. A terceira temporada de "Squid Game" é aguardada pelo público com grandes expectativas para saber o desfecho da história de Gi-hun, o jogador nº 456, e seus amigos.

A segunda temporada encerrou bem no clímax do enredo, enquanto Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), estava realizando uma rebelião contra os organizadores do jogo mortal. Os fãs aguardam para saber se a missão suicida será bem-sucedida, ainda que com algumas perdas e traições durante o caminho.

VEJA MAIS

Qual o trailer da terceira temporada de Round 6?

O que aconteceu até agora em Round 6?

Primeira temporada de Round 6

Primeira temporada de "Squid Game" trouxe algumas reviravoltas emocionantes (Divulgação)

No começo da trama, fomos apresentados ao personagem principal, Gi-hun (Lee Jung-jae). Com dificuldades de ganhar dinheiro e de se relacionar com os seus familiares, ele acaba aceitando participar de um jogo misterioso. Acreditando que esta seria a oportunidade de ganhar dinheiro fácil.

No início, o jogo parecia ser apenas de brincadeiras infantis e inofensivas, mas logo se mostrou mortal. Por conta disso, os competidores faziam de tudo para sobreviver, inclusive matar uns aos outros.

Na primeira temporada, vimos Gi-hun (jogador 456) criar laços de amizade com outros jogadores. Acontece que apenas um competidor poderia vencer, então ele foi o grande vencedor do prêmio milionário dentre os participantes que estavam afundados em diferentes tipos dívida. Para chegar ao topo, ele teve que abrir mão de algumas convicções e isto trouxe modificações profundas no personagem.

Enquanto ele estava dentro do jogo, sua mãe faleceu por complicações de um problema de saúde, já que não tinha como pagar o tratamento. Enquanto antes era uma pessoa sorridente e brincalhona, agora se tornou um homem sério e reflexivo sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam durante a vida.

Com muito dinheiro e devastado pelas vivências recentes, a primeira temporada se encerra sem um desfecho do destinho do jogador 456.

Segunda temporada de Round 6

Outros personagens apareceram na segunda temporada de "Round 6", enquanto Gi-hun (Lee Jung-jae) retorna para o jogo (Divulgação)

Na segunda temporada de Round 6, Gi-hun está determinado a encontrar os organizadores do jogo e acabar de vez com a competição sádica. Para isso, ele utiliza boa parte do seu dinheiro para financiar esta empreitada. Com o auxílio de um grupo criminoso local e do policial Jun-ho (Wi Ha-joon), eles procuram incansavelmente pelo recrutador (Gong Yoo).

Finalmente, o jogador 456 retorna para o jogo com a mesma numeração da primeira temporada. Lá, ele tenta alertar sobre os perigos que os jogadores enfrentarão. Sem sucesso, o grupo acaba se dividindo entre aqueles que querem que a competição continue e aqueles que querem acabar de uma vez com as brincadeiras nada infantis. Mesmo assim, Gi-hun está determinado e continua com o plano.

Assim como na primeira temporada, Gi-hun consegue fazer amizades no local. As pessoas que o rodeiam acreditam que precisam fazer alguma coisa para que mais mortes não aconteçam. Por conta disso, eles estão decididos a fazer uma rebelião e subir até o comando central do jogo e confrontar com o Líder/Front Man (Lee Byung-Hun). Acontece que um infiltrado pode colocar tudo a perder.

Enquanto isso, uma das guardas parece ter destaque nos bastidores do jogo. Kang No-eul (Park Gyu-young) está em busca de dinheiro para encontrar sua filha, que acabou se perdendo enquanto elas estavam atravessando a fronteira da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Nos episódios finais da segunda temporada, as motivações para continuar como a guarda 011 começam a balançar.

Um grupo de mercenários, liderado pelo policial Jun-ho, tenta encontrar a ilha em que o jogo é realizado e acabar com tudo. Jun-ho já esteve uma vez no local e fez uma descoberta avassaladora sobre o Líder. Ele possui uma motivação particular para ter sucesso na missão. Acontece que, durante a busca, eles são traídos.

A segunda temporada encerra com um indício de fracasso na rebelião de alguns jogadores. O final é marcado pela morte do amigo de Gi-hun, Jung-bae (Lee Seo-hwan).

Que horas sai a terceira temporada de Round 6?

A previsão é que a terceira temporada de Round 6 seja lançada entre 0h e 4h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (27), na Netflix.

Round 6 vai ter quarta temporada?

O roteirista e diretor de Round 6, Hwang Dong-hyuk, já afirmou que a terceira temporada será a última. Assim, o desfecho da história principal se inicia nesta próxima sexta-feira (27).

Acontece que ele não descartou a possibilidade de spin-offs (histórias paralelas de outros personagens e acontecimentos), além de um remake norte-americano. Inclusive, David Fincher seria um dos cotados para ser um dos diretores, segundo informações do site Adoro Cinema.

Quais personagens de Round 6 ainda estão vivos?

Terceira temporada de Round 6 inicia com alguns personagens sobreviventes (Divulgação)

No final da segunda temporada de Round 6, algumas mortes aconteceram, como de Jung-bae (Lee Seo-hwan). Apesar disso, a luta de Gi-hun e seus amigos continua, enquanto tentam lidar com vários desafios.

Gi-hun: É o personagem principal e continua vivo para o desfecho da história central;

É o personagem principal e continua vivo para o desfecho da história central; Líder/Front Man: o vilão teve mais destaque durante a segunda temporada. Os jogadores não sabem a sua real identidade, ainda que ela tivesse sido revelada aos fãs;

o vilão teve mais destaque durante a segunda temporada. Os jogadores não sabem a sua real identidade, ainda que ela tivesse sido revelada aos fãs; Kang No-eul : uma das guardas que teve a vida pregressa e a história desenvolvida. Suas ações podem decidir o desenrolar da trama;

: uma das guardas que teve a vida pregressa e a história desenvolvida. Suas ações podem decidir o desenrolar da trama; Hwang Jun-ho: o policial ainda está procurando pela ilha em que Gi-hun está, apesar de todos os desafios enfrentados durante o caminho;

o policial ainda está procurando pela ilha em que Gi-hun está, apesar de todos os desafios enfrentados durante o caminho; Kang Dae-ho (Kang Ha-neul): o jogador nº 388, ex-fuzileiro naval, que participava da rebelião ao lado de Gi-hun, está de volta na terceira temporada de Roun 6. Por brincar com suas irmãs na infância, ele conseguiu ajudar os amigos num dos jogos;

o jogador nº 388, ex-fuzileiro naval, que participava da rebelião ao lado de Gi-hun, está de volta na terceira temporada de Roun 6. Por brincar com suas irmãs na infância, ele conseguiu ajudar os amigos num dos jogos; Lee Myung-gi (Im Si-wan): o jogador nº 333, dono de um canal no YouTube de investimentos, sofre desde o início da segunda temporada com algumas ameaças. Ele até estava disposto a se juntar a rebelião, mas acaba desistindo;

o jogador nº 333, dono de um canal no YouTube de investimentos, sofre desde o início da segunda temporada com algumas ameaças. Ele até estava disposto a se juntar a rebelião, mas acaba desistindo; Kim Jun-hee (Jo Yu-ri): jogadora nº 222 está grávida do seu ex-namorado, o jogador nº 333. Ela não participou da rebelião para proteger o filho;

jogadora nº 222 está grávida do seu ex-namorado, o jogador nº 333. Ela não participou da rebelião para proteger o filho; Cho Hyun-ju (Park Sung-hoon): a jogadora nº 120, que entrou no jogo para ganhar dinheiro para sua cirurgia de designação de sexo, mostra suas habilidades antes e durante a rebelião;

a jogadora nº 120, que entrou no jogo para ganhar dinheiro para sua cirurgia de designação de sexo, mostra suas habilidades antes e durante a rebelião; Jang Geum-ja (Kang Ae-sim): a jogadora nº 149 entrou no jogo para conseguir dinheiro para pagar as dívidas do filho, o jogador nº 007. Ela não participou da rebelião, mas possui papel principal na história;

a jogadora nº 149 entrou no jogo para conseguir dinheiro para pagar as dívidas do filho, o jogador nº 007. Ela não participou da rebelião, mas possui papel principal na história; Park Yong-sik (Yang Dong-geun): o jogador nº 007 tem algumas dívidas de jogos e entrou no jogo para conseguir pagá-las. Ele é filho da jogadora nº 149;

o jogador nº 007 tem algumas dívidas de jogos e entrou no jogo para conseguir pagá-las. Ele é filho da jogadora nº 149; I m Jeong-dae (Song Young-chang): o jogador nº 100 é um dos antagonistas principais. Ele é ambicioso e luta para que o jogo continue;

o jogador nº 100 é um dos antagonistas principais. Ele é ambicioso e luta para que o jogo continue; Nam-gyu (Noh Jae-won): jogador nº 124 é outro antagonista da história. Ele é ameaça o jogador nº 333 por ter caído num golpe de investimento. Ele é uma das ameaças dentro do jogo e continua vido para a sequência da história.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)