Zaynara surpreende Pedro Bial com 'perfume da bôta' durante gravação com Joelma

Zaynara fez uma participação especial durante a gravação da entrevista de Joelma no programa "Conversa com Bial", na última quinta-feira (29), nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. A artista paraense também integra o time de convidados do show de Joelma no festival The Town e no espetáculo Amazônia Para Sempre, temas que foram abordados na conversa com Pedro Bial.

Para evitar vazamentos, a produção do programa recolheu os celulares da plateia antes do início da gravação. Ainda assim, alguns detalhes começaram a circular, e um dos momentos que mais chamaram a atenção foi quando Zaynara presenteou Pedro Bial com um frasco de "perfume da bôta", um atrativo afrodisíaco típico da cultura amazônica, associado à crença popular de que aumenta a atração sexual, seja para conquistar um novo amor ou fortalecer relacionamentos.

O gesto faz referência direta ao mais recente lançamento da cantora, a música "Perfume da Bôta". Zaynara também subiu ao palco ao lado de Joelma para cantar o hit "Voando pro Pará". O episódio será exibido em breve no GNT, na Globo e ficará disponível no Globoplay.