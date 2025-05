Joelma é anunciada no The Town 2025 ao lado de Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

O Pará vai marcar presença em peso no palco do The Town 2025. A cantora Joelma foi anunciada nesta segunda-feira (26) como uma das atrações do festival. A artista dividirá o palco The One com Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara no dia 14 de setembro, último dia do evento, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Além do show paraense no palco The One, o festival contará com apresentações de grandes nomes da música nacional e internacional. No mesmo palco, a cantora Ludmilla será a headliner do dia 14. Já no palco Skyline, o público poderá conferir shows de Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin e IZA.

VEJA MAIS

Outros destaques do line-up do The Town incluem Green Day, Mariah Carey, Iggy Pop, Lionel Richie e Backstreet Boys. O festival acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro.

Ingressos

A venda geral de ingressos para o The Town começa nesta terça-feira (27), a partir do meio-dia, exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil. Os valores são R$ 975 (inteira) e R$ 487,50 (meia-entrada), sem taxa de conveniência. Para quem optar pela meia, é obrigatória a apresentação de documento comprobatório no acesso ao evento.

A organização recomenda que o público faça o cadastro antecipadamente na plataforma para facilitar a compra.