Joelma representa o Pará na edição 2025 do São João da Thay

Celebração

Carol Ferreira, Alba Mariah e Mariza Black serão as responsáveis pela trilha sonora da comemoração dos 55 anos da Construtora Plancon. A escolha das três artistas para compor o espetáculo musical do evento revela o compromisso da empresa com a cultura local. Uma programação afinada com a alma da cidade.

Exposição

A mandioca é a estrela principal da mostra “Museu da Mandioca: exposição e gastronomia”, em cartaz no 1º piso do Castanheira Shopping, com entrada gratuita. A exposição conta com a parceria do Museu da Mandioca da Amazônia, localizado na comunidade quilombola do Espírito Santo do Itá, em Santa Izabel do Pará, e apoio da Prefeitura de Santa Izabel e Instituto Paulo Martins.

Quermesse

Lançada em 2022 com o objetivo de levar o conceito e realização do Arraial de Nazaré para outras épocas do ano, além de outubro, reunir as famílias na Praça Santuário e evangelizar, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza a quarta edição da Quermesse Mariana, na Praça Santuário, no período de 23 a 31 de maio, de 18 às 22h.

Marketing

O influencer Felipe Theodoro é o grande destaque do VEM! Belém Em Movimento. O evento inédito chega a Belém no dia 30 de junho, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. O VEM é idealizado pelas empreendedoras paraenses Ilana Cruz e Poliana Bentes e realizado por Patrícia Godoy, da Business Eventos.

Saúde

A Unimed Belém, liderada pela sua presidente, Dra. Luciana Valente, marcou presença na Hospitalar 2025, maior feira de saúde da América Latina. O evento é uma oportunidade para reforçar a marca da cooperativa, dialogar com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e estreitar laços com os principais representantes do setor.

Wedding

(ALisboa Fotografia)

Malu e João estão na expectativa para o grande dia do sim. O casamento vai acontecer no mês de quem. A organização está sendo feita pela Tulle Assessoria de Eventos.

Aniversário

(Bruno Miranda)

Daniel Soares e Elisa Soares comemoram com uma linda festa o aniversário de 1 aninho da filha Ana Luiza Soares. Na foto, eles com a irmã da aniversariante Ana Beatriz Soares.

Inauguração

(Divulgação)

Liciane Melo e Dimitryus Leal inauguraram um novo espaço para festas em Belém. É o Le Lys Ventura, no bairro do Umarizal. O local recebeu muitos elogios.

15 anos

(Divulgação)

Catarina Maciel, filha da jornalista Josy Maciel e Ricardo Souza, completou 15 anos . A comemoração foi em família na capital paraense.

Comemoração

(Divulgação)

Jessica Pampolha comemorou idade nova, ao lado do esposo Jefferson Pampolha, com festa em um restaurante de Belém, no último final de semana.

São João

(Divulgação)

A cantora Joelma será a representante no Pará no tradicional São João da Thay, este ano, em São Luis, no Maranhão. A novidade deste ano é que o evento será gratuito.