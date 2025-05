Mostra 'Amazônia Líquida' abre nesta quinta-feira (29) no Palacete Faciola

Arte Gráfica

A I Feira Margem de Arte Gráfica da Amazônia Nortista lançou edital de participação. O evento vai contemplar 80 artistas de toda região Norte com ajuda de custo para produção ou envio de suas obras para a feira. A feira será realizada nos dias 13 e 14 de setembro, em Belém. Tudo inteiramente gratuito. Inscrições abertas até o dia 2 de junho.

Show

Neste sábado, dia 31, tem mais um Jazz Club, no bistrô da Vinheria da Braz. Idealizado pelo pianista Isac Almeida, os encontros têm conquistado os fãs do gênero musical em noites que se tornam inesquecíveis.

Parceria

O Conselho Regional de Enfermagem (Coren-PA) e a Guarda Municipal de Belém firmaram parceria institucional, onde todos os alimentos doados pelos profissionais e estudantes na Semana da Enfermagem 2025 serão doados ao Projeto “Anjos da Guarda”, ação social que atende mais de 120 crianças em situação de vulnerabilidade social, no bairro do Tapanã.

Saúde

O projeto Coração de Belém criado pelo prof. dr. Eduardo Augusto da Silva Costa vai recomeçar no dia 30 de maio com a palestra: Como Não Morrer de Infarto e Derrame no século. XXI. O evento acontecerá na Capela Nossa Senhora das Candeias, às 19 horas, na Marambaia. Entrada aberta ao público.

AP no Circular

No próximo domingo, 01, o coletivo Artephotoclube AP no Circular apresentará a exposição “Pra Ficar de Olho”, das 10h às 15h, na Sede Social do clube. A mostra faz parte da edição de junho do projeto Circular Campina Cidade Velha. As de arte digital, cerâmica e tela são dos artistas Giovana dos Reis; Matheus Duarte; Natália Lobo; Samantha Salazar e Nazas

Exposição

(Divulgação)

A mostra “Amazônia Líquida – Especial COP 30”, da artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, e do fotojornalista Tarso Sarraf, abre hoje no Palacete Faciola, onde fica aberta até o dia 3 de agosto.

Casamento

(Divulgação)

Thais Maia e Neto Gioia, filha de Marcio Maia e Marcia Nobre, e filho de Luiz e Carmen Gioia, se casaram em uma linda cerimônia em Belém. A decoração foi de Fatima Petrola.

Wedding

(Naviar Fotografia)

Mayara Figueiredo e Victor Protázio oficializaram a união em celebração na Igreja da Trindade na capital paraense. O cerimonial foi da Faz a Acontece.

Podcast

(Divulgação)

O paraense Marcelo Campos, que é especialista em gerenciamento de comunidades, vai dar foi entrevistado pelo famoso podcast da Comuh, onde falou da nova estratégia de crescimento nos negócios.

15 anos

(Nonato Batista)

Uma belíssima festa marcou os 15 anos de Rebeca Cardoso dos Santos, filha de Eduardo Freitas dos Santos e Sara Cardoso dos Santos. A festa reuniu amigos e familiares em Belém.

Moda

Legenda (Nando Pinheiro)

O acadêmico de Odontologia e modelo Junior Simão brilhou em editorial de moda na capital paraense.

Pagode

(André Nicolau)

O cantor Thiaguinho traz para Belém sua Tardezinha neste sábado, dia 31 de maio, no estádio do Mangueirão. Show imperdível!