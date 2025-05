Rollon Ho comanda encontro de dança em Belém

Sons do Pará

Amanhã (23) e sábado (24), a Aldeia Cabana será palco de um encontro de dança e música. Rollon Ho vai comandar um grande concurso de dança. Já Rhenan Sanches vai receber vários convidados na gravação do áudio visual "Os Sons que vem do Pará", que terá como convidados Xeiro Verde, Suanny Batidão, Vingadores do Brega e muito mais. A entrada é 1kg de alimento.

Balancê

Junho está chegando e, com ele, as animadas quadrilhas de São João. Por conta disso, Paula Brasil Rocha já está recebendo, em seus armarinhos, looks pra curtir a época. As novidades também serão expostas junto com as tradicionais barracas de comidas típicas, no térreo do shopping da Padre Eutíquio.

Musical

Belém é o próximo destino da nova temporada de “Lance de Escola - O Musical”, que faz sua estreia no Pará. Sucesso por onde passa, a turnê infanto-juvenil chega no dia 24 (sábado) de maio no Teatro IT Belém, com sessão única, às 17h. Os ingressos estão à venda.

Prêmio

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Pará) está com inscrições abertas, até o dia 31 de maio, para o Prêmio IEL de Talentos 2025. A iniciativa reconhece e valoriza as melhores práticas de estágio e projetos inovadores desenvolvidos por estagiários, empresas e instituições de ensino em todo o Brasil. Inscrições no site : https://www.iel-pa.org.br

Simpósio

O médico ortopedista, Dr. João Alberto Maradei, esteve em Hamburgo, na Alemanha, onde participou de um simpósio internacional focado exclusivamente nos avanços mundiais da cirurgia de revisão da artroplastia do joelho, cuja frequência vem aumentando e, em certos casos, são necessários transplantes de osso. O evento foi realizado nos dias 19 e 20 de maio.

Aniversário

(Ana Dias)

O empresário Antonio Farah comemorou 92 anos ao lado da esposa Cléa e dos filhos Fádia Freire e Carlos George Farah, em Belém. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos.

Comemoração

(Ana Dias)

Em outro momento da festa, Antonio Farah e a esposa Cléa Farah ao lado dos netos Omar e Antonio e os bisnetos.

Festa

(Ana Dias)

Vários amigos foram prestigiar o aniversário de 94 anos do empresário Antonio Farah Freire na capital paraense. Entre eles, Camilla Grello e Mario Mello.

15 anos

(CasalMarques Fotografia)

Bianca Lima Teixeira, filha de Mariana Lima e Alcino Teixeira Neto, é uma das debutantes do Baile das Flores 2025 da Assembleia Paraense, que acontece no próximo dia 31 de maio.

Wedding

(Ubirajara Bacelar)

Fabio Sales e Letícia Vasconcelos estão na contagem regressiva para o dia do casamento que acontece no dia 30 de junho, em Belém.

Casamento

(Romulo Silva)

Victor Takeuchi e Claudia Larissa escolheram a Ilha de Mosqueiro para ensaio do Pré-Wedding. O casamento será no mês de setembro deste ano, na capital paraense.