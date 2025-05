Aclamado em Veneza, filme com atriz paraense estreia nesta quinta-feira (15)

Solidariedade

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) retomou o projeto Círio Solidário, arrecadando cestas básicas para mães em situação de vulnerabilidade. A meta é arrecadar cerca de mil cestas até o dia 31 de maio e que serão distribuídas para as obras sociais da Paróquia de Nazaré, Guarda de Nazaré e a Fazenda Esperança.

Regionalismo

A designer e cenógrafa Débora Goldenberg não esconde a felicidade pelo painel exclusivo criado pela artista visual Mama Quila, para uma das paredes de seu bureau para eventos. As cores e símbolos marajoaras são a marca registrada da pintora que tem obras expostas em todo o estado.

Comemoração

A Delegacia Sindical do Pará (DS-PA) do Sindifisco Nacional realizou um almoço especial para 80 pessoas em comemoração ao Dia das Mães para as famílias dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (RFB) no último sábado, dia 10, na churrascaria Boi Novo. O presidente da DS-PA, auditor-fiscal José Renato Gomes, foi o cicerone da festa.

Singular Fest

No próximo sábado, dia 17 de maio, Belém será palco da Singular Fest, encontro exclusivo promovido pelo grupo Mastermind Personal Singular, formado pelos melhores personal trainers da cidade.Com mentoria dos professores Rodolfo Raiol e Ana Melo Raiol, o evento contará com palestra, alinhamento de metas e um jantar de confraternização.

Feirão

As concessionárias do Grupo Vega são parceiras confirmadas na edição 2025 do Feirão do Imposto, que acontece em Belém entre os dias 26 e 31 de maio. A participação da empresa promete ampliar o alcance e a visibilidade da campanha, que neste ano traz o tema “- siglas, + impostos? No final, a conta é sua”. O Feirão é uma promoção do Conjove.

Bday

(Ubirajara Bacelar)

A estudante de Medicina Veterinária Ana Schmid completa 18 anos nesta quinta-feira, dia 15. As comemorações serão em família.

Casamento

(Romulo Silva)

Rodrigo e Isabella estão na contagem regressiva para o grande dia do sim. O casamento está marcado para o dia 27 de julho deste ano.

Aniversário

(Divulgação)

Cinthia Reis comemorou aniversário com uma linda festa na capítal paraense. Na foto, ela ao lado do esposo Luiz Felipe. A decoração foi de Fátima Petrola e o cerimonial de Paula Koury.

Filme

(Divulgação)

Estreia hoje (15) nos cinemas o filme "Manas", protagonizado pela atriz paraense Jamilli Corrêa. Logo nesse primeiro trabalho, ela foi aclamada no Festival de Cinema de Veneza.

Fitness

(Divulgação)

Com mentoria dos professores Rodolfo Raiol e Ana Melo Raiol, Belém vai sediar o Singular Fest, neste sábado, dia 17 de maio, reunindo um super time de personal trainers.

Palestra

(Divulgação)

O pesquisador de Novas Tecnologias,Tony Ventura, será um dos palestrantes do Innovation Day, na Semana S, em Belém. Vai ser nesta sexta(16), no Sesc Teatro Casa Isaura Campos.

Show

(Fernando Sette)

A cantora Mariza Black vai comemorar idade nova hoje (15) com show especial na Cervejaria Cabôca, a partir das 20h, em Belém.