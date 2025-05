Chef paraense faz sucesso em restaurante de São Paulo

Business Week

De 12 a 15 de maio, Eduardo Vasconcelos comanda em Belém a 10ª edição da Business Week, tradicional evento organizado pelos cursos de Bacharelado em Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz). Grande parte das palestras, oficinas e minicursos estão voltadas ao contexto da COP30 e do mundo dos negócios.

Exposição

A mostra educativa “Bioluminosa” foi prorrogada. A exposição, já vista por oito mil pessoas, segue até 1º de junho no Shopping Bosque Grão-Pará e está com horários promocionais. De segunda a quarta-feira, das 14h às 17h, o ingresso sai por apenas R$ 25, assim como para estudantes que forem em grupo escolar, comprando diretamente na bilheteria.

História

O Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP/PA) completa 125 anos neste sábado (3). A data serve de marco inicial das ações institucionais, científicas e culturais previstas para acontecerem durante um ano no Solar Barão de Guajará, a emblemática Casa Senhorial do século XIX, localizada na Rua D’Aveiro Cidade Velha.

Dia do Trabalho

O Dia do Trabalhador na Colônia de Pescadores Z 16 de Cametá, será comemorado às margens do rio Tocantins. O presidente José Fernandes comandará a apresentação de bandas e cantores da terra, partidas de futebol, apresentação da bicharada do Juaba e a escolha da Miss Rainha das Águas.

Doutorado

O cirurgião plástico paraense Franklin Rocha acaba de obter o título de Doutor, pela USP. Na banca examinadora, estão renomados professores como Luiz Carlos Ishida, coordenador do Grupo de Rinoplastia do Hospital das Clínicas da FEMUSP.

Beleza

(Foto: Divulgação)

A Miss Universe Pará 2025, Raquel Albuquerque, brilhou em ensaio de moda na capital paulista.

Aniversário

(Foto: Divulgação)

O engenheiro civil André Martha Tavares festejou 60 anos cercado de amigos e da família no Balacool Bar, em Belém. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos.

Sucesso

(Foto: Divulgação)

O Chef paraense Bruno Tavares faz sucesso na cozinha do restaurante De Segunda, no bairro Itaim, em São Paulo. O point gastronômico está no Guia Michelin.

Bastidores

(Foto: Divulgação)

A Diretora de Marketing do Rock in Rio Ana Deccache e a Vice-Presidente Executiva do Rock In Rio estiveram na Ilha do Combu acertando detalhes para o show de Mariah Carey.

Bday

(Foto: Divulgação)

O decorador Adriano Souza festejou idade nova no famoso Hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro.

Aniversário

(Foto: Blur Fotografia)

Andrea Steffen comemorou aniversário com festa entre amigas no Espaço Fra, em Belém.