Paraenses são destaque na São Paulo Fashion Week; confira

Cidadania

A Fecomércio Pará, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais vão realizar nos dias 16 e 17 de maio, a Semana S, ação gratuita que levará cidadania e conhecimento para o transformar o setor de comércio e serviços. Idealizado pela CNC, será o maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro visando incentivar o desenvolvimento e a inovação do setor.

Responsabilidade Social

O McDia Feliz 2025 já tem data definida. A campanha que arrecada fundos para causas infantojuvenis por todo o Brasil será realizada no dia 23 de agosto. A data celebra a 37ª edição da campanha, uma das maiores do país e que já promoveu melhorias na saúde e educação de mais de 11 milhões de crianças e adolescentes.

Cobertura Climática

Estão abertas as inscrições para a etapa presencial do programa Trilhas da Cobertura Climática, que ocorre nos dias 8 e 9 de maio, na sede da FIEPA, em Belém. A formação gratuita, promovida pelo Instituto Bem da Amazônia, será transmitida ao vivo. Voltado a comunicadores, o evento discute mudanças climáticas a partir do olhar amazônico.

Turismo

Com inauguração prevista para novembro de 2025, o Vila Galé Collection Amazónia - Belém será o primeiro hotel da cadeia portuguesa na região Amazônica. Localizado nas margens da Baía do Guajará, o hotel terá 227 quartos, restaurantes Inevitável e Versátil, o Satsanga Spa com piscina aquecida e coberta, além de duas piscinas externas, Clube Nep e três salas de conferências.

Cidades

O Ministério das Cidades realiza, hoje (14), a primeira edição presencial de 2025 do Bota Pra Andar no Pará. A iniciativa visa destravar e acelerar obras da pasta nos municípios paraenses. Esta edição será realizada em Moju, no nordeste do Estado, e contará com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho.

Moda

Grife Normando com Karol Conká, Gaby e João Guilherme (Foto: Lu Prezia)

Foi um sucesso o desfile da grife Normando, dos estilistas paraenses Marco Normando e Emídio Contente, na São Paulo Fashion Week. Na foto, os dois com Karol Conká, Gaby Amarantos e João Guilherme.

Fashion

A modelo paraense Maria Carolina Costa brilhou na passarela (Foto: Base Image)

A modelo paraense Maria Carolina Costa estreou com sucesso na passarela da São Paulo Fashion Week no desfile da Normando. A top se mudou para a capital paulista.

Comemoração

As irmãs são sucesso! (Foto: Divulgação)

As irmãs Catarina e Fabrizia Chaves comemoram o sucesso da clínica de estética que comandam há três anos em Paragominas.

Arquitetura

A arquiteta Thaís Dias na Itália (Foto: Divulgação)

A arquiteta Thaís Dias acaba de voltar da Itália, onde participou do tradicional Salão do Móvel de Milão, um dos mais importantes do mundo.



Lançamento

Ele prepara lançamento de infoproduto (Foto: Salomão Cardoso)

O publicitário Adriel Medeiros, expert no universo digital de alto padrão, prepara para breve um lançamento de um infoproduto, voltado para novos criadores e empreendedores.

Aniversário

Parabéns, Juliana! (Foto: Divulgação)

Juliana Trindade, gerente de marketing do Shopping Metrópole Ananindeua, sopra as velinhas nesta segunda-feira, dia 14 de abril.