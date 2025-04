De Norte a Sul, paraenses brilham na arte, música e moda pelo Brasil

Exposição-I

A artista plástica Rose Maiorana e fotógrafo Tarso Sarraf estarão participando com suas obras “Pescador” e “Marajó” da Exposição “Encanto da Arte II”, no Espaço Cultural do Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro. As obras fazem parte do Projeto “Mares, Rios e Cores” com intervenções de Rose Maiorana nas Fotografias de Tarso Sarraf.

Exposição-II

As obras de Rose e Tarso captaram belíssimas imagens que registram o cotidiano de pescadores e a realidade ribeirinha da Amazônia. A renomada exposição no RJ vai reunir artistas nacionais, no período de 16 de abril a 16 de maio. A realização é da Sandra Erse Stúdio e Saber Cultural Mário Capelluto.

Selo Gold

Atestando a excelência nos serviços assistenciais e processuais do Centro Cirúrgico e do CME (Centro de Material Esterilizado) do Hospital Unimed Prime, a Unimed Belém foi reconhecida com o Selo Gold pelos Programas Solventum de Boas Práticas. Os processos do hospital estão em conformidade com as normativas da Anvisa e seguem as boas práticas internacionais.

Circuito Cultural-I

A riqueza da cultura amazônica ganha destaque no Festival Amazônia em Movimento, promovido pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA). O evento realiza um circuito cultural por sete cidades do Pará, levando arte e tradição a diferentes públicos até o mês de junho. A primeira parada acontece em Belém, entre os dias 22 e 26 de abril.

Circuito Cultural-II

O festival terá shows de Félix Robatto e Jeff Moraes, apresentações de danças tradicionais e músicas executadas com instrumentos criados a partir de materiais recicláveis. O projeto conta com os patrocínios do Instituto Cultural Vale, Grupo Carrefour Brasil e Atacadão, por meio da Lei Rouanet - Incentivo a Projetos Culturais.

Arte

A artista plástica Rose Maiorana (Foto: Walda Marques)

A obra "Medir a Terra 7" da artista plástica Rose Maiorana foi destaque na “Paris Exhibition” em exposição no Carrousel du Louvre. A mostra que reúne trabalhos de 20 artistas vai percorrer a Europa.

Beleza

A professora e modelo Cassia Adriane (Foto: Antonio Kaio)

A professora de educação física da UFPA e modelo Cassia Adriane representou o Pará no concurso Miss Brasil CNB 2025, em Santa Catarina.

Filme (Foto: Victor Chapetta/AgNews)

Viola Davis e Gaby Amarantos (Foto: Victor Chapetta/AgNews)

A cantora paraense Gaby Amarantos prestigiou o lançamento do filme G20, no Rio de Janeiro. Na foto, ela e a estrela Viola Davis, que ganhou de presente uma imagem de Nossa Sra. de Nazaré.

Cop 30

Dr. José Maria Maués (Foto: Divulgação)

O advogado da área imobiliária e condominial, Dr. José Maria Maués, vem se destacando na assessoria jurídica para imobiliárias que estão alugando imóveis para Cop30 em Belém.

Mister

Lucas Marques, Mister Pará CNB 2025 (Foto: Messias Azevedo)

O modelo Lucas Marques, Mister Pará CNB 2025, representou o Estado na final do concurso Mister Brasil ,que aconteceu no fim de semana, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Moda

Coach Personal Emille Martins (Foto: AM Fotografia)

A Coach Personal Emille Martins brilhou em ensaio de moda na capital paraense. Esbanjou charme e elegância.