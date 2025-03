Festival Internacional da Pororoca encanta o público no final de semana

Festival da Pororoca

Abre neste sábado, dia 29, em, São Domingos do Capim, o Festival Internacional da Pororoca. E já começa com a parte mais esperada, o Campeonato de Surf na Pororoca. A programação segue até o dia 06 de abril, encerrando com um grande show de Wesley Safadão. Além do surf, o festival contará com competições de jetski e skate sobre o Rio Capim.

Exposição

Abre hoje (27), no Parque Shopping Belém, a exposição "149 Anos da Polícia Civil do Estado do Pará - Legado de Segurança à Sociedade", onde serão expostos equipamentos, fardamento, viaturas, materiais de perícia papiloscópica e armamentos utilizados nas operações. A mostra faz parte das comemorações dos 149 anos da corporação.

Palestra

A professora e cantora lírica paraense Jena Vieira, foi a palestrante da Escola de Música do Maranhão Lilah Lisboa de Araújo. O tema abordado por ela, em São Luís, foi “Dos bastidores ao palco: o processo de construção de uma ópera”. Jena dirige entre nós, a CIAO - Companhia Amazônica de Ópera.

Audiovisual

O projeto “Narrativas Urbanas – Belém na COP 30”, vencedor do Edital de Formação em Audiovisual – Lei Paulo Gustavo, da SECULT/PA e do Governo Federal, está com inscrições abertas para a formação de 30 profissionais do audiovisual. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 28 de março. Informações no insta: @arthproducoes76

Maquiagem

Os amantes da maquiagem têm um encontro marcado em Belém, no dia 24 de abril. O evento "Celebration" reunirá maquiadores, influenciadores e grandes marcas do setor de cosméticos, proporcionando uma experiência exclusiva. A iniciativa é de Pamela Meireles, empresária da Make Store Belém. Mais informações no perfil @makestorebelem.

Wedding

(Foto: Romulo Silva)

Glenda Veras de Oliveira e Joshua Frank Wernikoff escolherem Mosqueiro para o ensaio do Pré-Wedding O casamento será no dia 23 de maio, na Igreja de Santo Alexandre, em Belém.

Bday

(Divulgação)

A empresária Priscila Cordeiro comemorou idade nova na última segunda-feira, dia 24. A comemoração foi em familia.

Moda

(Nando Pinheiro)

O modelo paraense Laércio Giovanni brilhou no editorial fotográfico "Filhos da Terra", que celebra a conexão ancestral com a natureza.

Comemoração

(Divulgação)

Fernanda Cabral, concluinte do curso de Publicidade e assessora parlamentar, brindou a chegada dos 21 anos cercada pelos amigos. Fernanda é filha da jornalista Fabiana Cabral.

Empresarial

(Divulgação)

Representantes da FIEPA, participaran em Brasília, da 30ª edição da Agenda Legislativa da Indústria. Na foto, Francisco Victer e Alex Carvalho, com o empresário Carlos Alberto Cidade.

Congresso

(Divulgação)

A médica alergista, Dra. Vanessa Tavares Pereira, participa, em São Paulo, do Congresso Brasileiro de Alergia Pediátrica, promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

Aniversário

(Divulgação)

O médico Paulo Pureza comemorou aniversário, com festa entre amigos e familiares, em Belém.