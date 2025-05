Prêmio de Jornalismo atrai profissionais de todo o país a Belém

Filme

Coprodução com a Globo Filmes, Manas chega aos cinemas em 15 de maio, com distribuição da Paris Filmes. Premiado em mais de 20 festivais internacionais desde sua estreia no Festival de Veneza, o longa, rodado na Amazônia, traz a estreante Jamilli Correa, no papel principal, Dira Paes, Fátima Macedo e Rômulo Braga, além de atores e atrizes locais da região.

Exposição

A exposição “Desacontecimentos”, de Lucas Negrão, pode ser vista até o dia 9 de julho na Praça Visconde do Rio Branco, 19, em Belém. São mais de 40 imagens dispostas em uma instalação otográfica acompanhada por textos autorais, a mostra propõe uma investigação visual sobre os rastros do que deixou de acontecer — ou que resiste apenas na lembrança.



Comemoração

A cantora Mariza Black vai comemorar idade nova na próxima quinta-feira, dia 15 de maio, no palco cantando ao lado do seu público. O show especial de aniversário da artista vai acontecer na Cervejaria Cabôca, a partir das 20h. Já estão confirmados os cantores Rafaela Travassos, Darley Darlen, Cris Matos, Larissa Leite e Évila Moreira.

Festival

O sabor único da culinária paraense vai invadir o Shopping Metrópole, em Ananindeua, no próximo sábado, dia 17 de maio, com mais uma edição do Frimil Festival. Com um formato all inclusive, o público poderá aproveitar oito horas de open bar e open food, das 12h às 20h, em uma estrutura 100% coberta e preparada para acolher até 2.000 pessoas

Arte

A vencedora do Salão Arte Pará 2024, Rafaela Moreira, que assina as obras como Rafael Matheus Moreira, realiza a abertura de sua primeira exposição individual "Como Pintar uma travesti?", no Museu de Arte do CCBEU, na próxima sexta-feira, 16, às 19h. A mostra segue aberta à visitação até 28 de junho, de terça à sexta-feira, das 14h30 às 18h. Evento gratuito.

Casamento

Matheus Bitar e Elisa Roumié Bitar se casaram em uma linda cerimônia na Igreja da Trindade, em Belém. A recepção aos convidados foi no salão nobre da AP (Foto: Naviar Fotografia)

Prêmio

Foi um sucesso o lançamento do Prêmio Ampla de Jornalismo 2025. Na foto, Eduardo Brasil, Giussepe Mendes, Giuliana Morrone, André Godinho e Marcio Baena

Solidariedade

O Rotary Club de Belém das Artes realizou a segunda edição do “Amazon Arte”. A renda do leilão beneficente vai para projetos sociais apoiados pelo clube. Na foto, os organizadores e convidados do evento (Foto: Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Posse

A nova diretoria do Instituto dos Advogados do Pará tomou posse na última quinta-feira (8), em Belém. Na foto, Jorge Alex Athias, Célio Simões, Bruna Silveira, Bruna Koury, Marcelo Nobre (presidente), Ana Cristina Chaves e Clodomir Araújo Jr (Foto: Divulgação)

Sucesso

O empresário Marcus Tavares inaugurou com exclusividade em abril a franquia de milk-shake Jhonny Joy milkshakes, no Shopping Boulevard. Mais um empreendimento de sucesso (Foto: Divulgação)

15 anos

Victoria Casseb Moreira, filha de Eryk Pita Moreira e Márcia Miranda Casseb, comemora 15 anos, com festa na próxima sexta-feira, dia 16, no salão nobre da Assembleia Paraense (Foto: Luet. Stúdio)