Evento de lançamento do Parárraiá é um sucesso com presença do cantor Nattanzinho

Responsabilidade Social

Nos dias 05 e 06 de junho, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) realiza em todo Brasil o evento Mundo Senai. Os participantes vão conhecer as oportunidades de trabalho e opções de formação de alta qualidade oferecidas pela entidade. Em Belém, vai ser no SENAI Getúlio Vargas, na Tv. Barão do Triunfo, 2806, Marco. Entrada gratuita.

Conclave

O cineasta paraense Danilo Moura vai registrar em realidade virtual em 360 graus a eleição do próximo Papa, diretamente da Praça São Pedro, em Roma. O conteúdo permitirá que devotos do mundo inteiro acompanhem o Conclave e a primeira saudação do Pontífice de forma imersiva, utilizando apenas o celular — como se estivessem presencialmente lá.

Teatro

A Federação Estadual de Teatro vai promover nos dias 24 e 25 de maio o Projeto 12 Horas de Teatro. Desta vez os espetáculos serão transmitidos ao vivo pela página da FACES no Facebook. O início será as 17hs do dia 24 e vai até 05h do dia 25, com grupos de todas as regiões do Estado.

Oficinas

Seguem com sucesso as oficinas promovidas pelo Centro Unificado de Cultura e Arte, através de sua Academia de Ópera. Um dos cursos é presencial, para cantores, com aulas focadas em técnica e coaching vocais, que acontecem sempre nas noites de quinta-feira.

Simpósio

A Sociedade Paraense de Cardiologia promove neste sábado, dia 10, o Simpósio de Doenças Cardiovasculares na Mulher, no Hospital da Beneficente Portuguesa, em Belém . O evento será gratuito e aberto para médicos e acadêmicos com foco na saúde cardiovascular feminina. Inscrições pelo site: even3.com.br/SCDM25

Noivado

Amanda Nery e Yan Lopes celebraram o noivado (Foto: Jonhys Silva)

Amanda Nery e Yan Lopes celebraram o noivado em um lindo jantar organizado pela Tulle Assessoria de Eventos, em Belém.

Parárraiá

Foi um sucesso a festa de lançamento do Parárraia 2025 (Foto: Divulgação)

Foi um sucesso a festa de lançamento do Parárraia 2025 no Balacool Bar, em Belém. Na foto, a vice-governadora Hanna Gassan, a atriz Rafa Kaliman, o governador Helder Barbalho e o cantor Nattanzinho.

Televisão

Flavio Amoeddo quem fez o bolo de 49 anos da TV Liberal (Foto: Divulgação)

O cake designer Flavio Amoeddo foi quem fez o bolo que comemorou o aniversário de 49 anos da TV Liberal.

Show

Liah Soares e Roberto Menescal fazem show dia 29 de maio, no Theatro da Paz (Foto: Divulgação)

As canções que marcaram gerações, agora com nova alma, estarão no show de Liah Soares e Roberto Menescal, dia 29 de maio, no Theatro da Paz.

Homenagem

O empresário Isan Anijar foi homenageado com a Medalha de Honra do Exército Brasileiro (Foto: Divulgação)

O empresário Isan Anijar foi homenageado com a Medalha de Honra do Exército Brasileiro.



Coquetel

A empresária Dani Levy lança sua nova linha de produtos veganos (Foto: Divulgalção)

A empresária Dani Levy recebe convidados, nesta quinta, dia 8, para o lançamento de sua nova linha de produtos veganos, incluindo um leave-in infantil.



Conquista

O neurocirurgião Daniel Serfaty alcançou grau de Doutor pela USP (Foto: Divulgação)

O neurocirurgião Daniel Serfaty alcançou grau de Doutor pela USP. Na foto, o médico ao lado do orientador, Dr.Eberval Figueiredo.