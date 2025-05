Grandes nomes do Brega paraense celebram 60 anos de Kim Marques

Brega

O cantor e compositor Kim Marques vai celebrar seu aniversário de 60 anos em grande estilo na próxima sexta-feira, 23 de maio, na casa de shows Na Bèra. A noite será marcada por um especial do projeto "Bregoso", que reúne grandes nomes do estilo musical. Sobem ao palco, além do anfitrião, os artistas Edilson Moreno, DJ Márcio Lins, Diogo e Aninha Odalisca.

Edital

Estão abertas as inscrições para o Edital Natura Musical 2025/2026 até o dia 26 de maio, às 17 horas. Os interessados devem inscrever seus projetos musicais pelo site edital2025.naturamusical.art.br. 20% dos projetos contemplados serão da região Amazônica, além dos editais regionais no Pará (R$ 1 milhão via lei Semear).

Simpósio

A Sociedade Paraense de Cardiologia e o Departamento de Insuficiência Cardíaca irão realizar nos dias 30 e 31 de maio, o Simpósio Paraense de Insuficiência Cardíaca com a participação de grandes especialistas que vão proferir palestras a respeito do assunto. O evento acontecerá no Radisson Hotel Maiorana. Inscrições pelo site www.even3.com.br/spic25/.

Solidariedade

O Colégio Santa Rosa está promovendo a "XVIII Gincana Santarosense Mutirão da Bondade", uma iniciativa solidária com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Para contribuir, basta ir até o Colégio Santa Rosa e procurar a turma do 8º ano 03.

Música

A 37ª edição do Festival Internacional de Música do Pará (Fimupa), realizado pelo Governo do Pará, por meio da Fundação Carlos Gomes (FCG), já tem data definida. O festival será realizado de 01 a 05 de junho no Theatro da Paz, Igreja de Santo Alexandre e Sala Ettore Bosio - tradicionais casas culturais da cidade.

Moda

(Albert)

Os modelos Heris Daniel, Havanna, Malik Velozo e Moema Menezes brilharam em editorial de moda afro, onde cada peça carrega história, identidade e beleza.

Aniversário

(Divulgação)

Cinthia Reis festejou aniversário ao lado do esposo Luiz Felipe com uma linda festa na capital paraense. A decoração foi da expert Fátima Petrola.

Advocacia

(Divulgação)

O advogado criminalista Tiago Brito e o Defensor Público João Paulo Carneiro Ledo reuniram-se com o Prefeito Igor Normando para dialogar sobre a importância da independência dos poderes e a luta contínua pela defesa das prerrogativas da advocacia.

Reunião

(Divulgação)

A presidente da Unimed Belém , Luciana Valente, participou em São Paulo, de uma reunião com dirigentes da Unimed do Brasil. Na foto, ela com Paulo Roberto Faria e Omar Abujamra (Unimed Brasil) e Mauro Araújo, diretor financeiro da Unimed Belém

Internacional

(Divulgação)

Os advogados e empresários Nelson e Anne Wilians participaram de um painel promovido pela Forbes França, em parceria com a Hith ,durante o Festival de Cannes.

Arte

(Divulgação)

Os colecionadores de arte José Seronni, Fernando Bueno, Eduardo Vasconcelos participaram da Fargo, Feira de Arte de Goiás. Na foto, eles ao lado da diretora da feira Vanessa Cruz.