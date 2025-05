Gaby Amarantos leva o tecnobrega para o coração de São Paulo na Virada Cultural 2025

Na madrugada de domingo (25), Gaby Amarantos foi um dos grandes destaques da Virada Cultural de São Paulo 2025, que acontece neste fim de semana, dias 24 e 25 de maio, com uma programação espalhada por todas as regiões da capital paulista.

Comemorando “20 anos em 24 horas”, a Virada deve reunir cerca de 4,7 milhões de pessoas, superando o público de mais de 4 milhões da edição anterior. A descentralização segue como marca registrada do evento, com 16 palcos em bairros periféricos e 5 na região central.

VEJA MAIS

Gaby Amarantos, referência nacional no tecnobrega e na aparelhagem paraense, participou da estreia da Aparelhagem Crocodilo na Virada Cultural. O show inédito aconteceu no Vale do Anhangabaú e contou ainda com as participações especiais de Viviane Batidão e Jaloo.

Gaby Amarantos e o Crocodilo na Virada Cultural 2025 (Fotos: Marinho Junior)

“Estou muito feliz por ver a nossa cultura da periferia de Belém chegando a São Paulo”, celebrou Gaby. “O Crocodilo representa as nossas aparelhagens e, como artista que sempre divulgou esse movimento, é uma honra cantar com eles. Quem não conhece vai sentir o gostinho do que é uma festa de aparelhagem de verdade.”

Ícone da cultura paraense, a Aparelhagem Crocodilo entregou um espetáculo multimídia que combinou música, luzes e efeitos visuais, traduzindo com potência a essência de uma das manifestações culturais mais vibrantes do Norte do Brasil.