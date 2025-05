Virada Cultural terá 800 atrações, como Gaby Amarantos, Djonga e Vanessa da Mata; veja confirmados

A Virada Cultural chega à sua 20ª edição com mais de 800 apresentações espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. Promovido pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o evento ocorrerá entre os dias 24 e 25 de maio.

Entre os destaques musicais recém-anunciados estão BK, Djonga, Tássia Reis, Rincon Sapiência, Mc Don Juan, Jonas Esticado e a festa latina ¡SÚBETE!. A Banda Uó sobe ao palco com participação especial de Gaby Amarantos, enquanto a música gospel será representada por Ton Carfi e Cassiane. Esses nomes se juntam a atrações já confirmadas como Luísa Sonza, João Gomes, MC Hariel, Vanessa da Mata, Michel Teló, Maneva, Mumuzinho, Rastapé e Dead Fish.

VEJA MAIS

A Virada vai além da música. A peça Casa Grande e Senzala - Manifesto Musical Brasileiro, da companhia Os Ciclomáticos, será apresentada no Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro. Já O Avesso da Pele, adaptação da obra de Jeferson Tenório pelo coletivo Ocutá, chega ao Teatro Arthur Azevedo, na Mooca. Em Santana, a atriz Isabel Teixeira protagoniza Jandira - Em Busca do Bonde Perdido, no Teatro Alfredo Mesquita.

A programação contempla ainda atrações de dança, como o espetáculo Epifania, da Cia Intuição, no Teatro Cacilda Becker, e apresentações circenses do BigBag Biolumini no Centro.

Equipamentos culturais parceiros também integram a programação, como as 20 unidades do Sesc espalhadas pela cidade, além de instituições como MASP, Itaú Cultural, IMS Paulista, Japan House, Centro Cultural Coreano, Unibes Cultural, Cinemateca Brasileira e Centro Cultural Fiesp.

Entre os destaques desses parceiros estão shows no SESC de Otto, Leci Brandão, Pato Fu, Tasha e Tracie, Black Pantera e Luedji Luna. O MASP, por sua vez, ficará com entrada gratuita durante a Virada, enquanto o Centro Cultural Coreano oferecerá oficinas, bate-papos e exibição de filmes e animes.

A programação completa será divulgada em breve no site oficial da Virada SP.