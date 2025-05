Geraldo Azevedo traz para Belém o show da turnê ‘Oitentação’

O cantor Geraldo Azevedo apresenta em Belém o show da turnê “Geraldo Azevedo 80 Anos – Oitentação” nesta sexta-feira (9), na Assembleia Paraense. A tour celebra os 80 anos do artista, sendo mais de 50 deles dedicados à música.

“São 80 anos bem vividos! A música é minha fonte de juventude. Quando estou no palco, sinto essa energia que me renova. O carinho do público, a troca com os músicos, a emoção de cantar essas canções que despertam tantas lembranças em cada um da plateia… Gosto de cuidar do corpo e da minha mente, é claro, mas o que realmente me move é essa paixão pela arte e pela vida. Enquanto eu tiver saúde, pé na estrada e coração batendo forte, vou seguir cantando. Porque estar com o povo, levando música e recebendo amor de volta, é o que me faz viver de verdade”, afirma o cantor.

VEJA MAIS

As apresentações da turnê comemorativa incluem reedições especiais de seus maiores projetos e uma nova turnê com sua banda. O pontapé inicial foi dado em sua terra natal, Petrolina (PE).

“Esse show é um mergulho afetivo na minha trajetória musical e, ao mesmo tempo, um olhar para o presente e para o futuro. A turnê nasceu da vontade de celebrar esses 80 anos de vida com alegria, amor e música. Na hora de montar o repertório, pensei em canções que marcaram minha história e também a vida do público — aquelas que as pessoas gostam de cantar junto. Mas também quis trazer novidades, porque continuo compondo! Tem coisa nova, sim, e algumas surpresas que eu guardo para o palco. ‘O Sal da Terra’, por exemplo, é uma canção (de Beto Guedes e Ronaldo Bastos) que incluí nessa turnê. Ela transmite uma mensagem positiva sobre o planeta e as pessoas — algo que gosto de retratar no meu repertório”, explica Geraldo.

Tanta prosa e poesia cantadas por ele fazem parte de uma vida recheada de boas histórias e momentos vividos — muitos deles escritos na capital paraense: “Minha relação com Belém é de muito carinho e respeito. Sempre que venho aqui, sou recebido com um calor humano que só o povo paraense sabe oferecer. Belém tem uma alma musical muito forte, uma cultura riquíssima; é um lugar onde me sinto em casa. Apesar da rotina corrida da agenda de shows, já tive a sorte de conhecer alguns cantinhos encantadores da cidade: o Ver-o-Peso, a Estação das Docas, o Theatro da Paz… Cada pedaço de Belém tem uma história, um cheiro, um gosto, um som que me inspiram!”

Geraldo Azevedo é um dos maiores nomes da MPB e dono de hits como “Dona da Minha Cabeça”, “Táxi Lunar”, “Moça Bonita”, “Dia Branco” e “Bicho de Sete Cabeças”. Recentemente, lançou o single “Estou Em Paz”.

“Compor, para mim, é uma necessidade vital. A vida está sempre me oferecendo novas histórias, sentimentos, paisagens. E a música é a forma que encontrei de transformar tudo isso em arte, de compartilhar meu olhar sobre o mundo. Mesmo depois de tanto tempo, continuo me encantando com o violão, com a melodia que vem caminhando. Enquanto o amor existir, vou continuar compondo”, finaliza o artista.

Agende-se

Data: hoje, 9

Hora: 21h

Local: Assembleia Paraense - Av. Alm. Barroso, 4614