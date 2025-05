Liniker reúne maior público da Virada Cultural 2025 num show poderoso

Ao final do seu show no Vale do Anhangabaú neste domingo, 25, Liniker não conseguiu segurar as lágrimas. Para uma multidão de 120 mil pessoas, a cantora agradeceu a presença dos fãs e celebrou o recorde de público desta edição da Virada Cultural.

"Essa é a minha maior plateia até hoje. Muito obrigada", disse, entre uma lágrima e outra. "Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Muito obrigada pelos últimos 10 anos". Ainda segundo a organização do evento, o público presente foi o maior do Vale do Anhangabaú nos últimos cinco anos.

Com direito ao bater de inúmeros leques na multidão, o show da cantora foi apoteótico. Apostando em canções do seu último álbum, o aclamado Caju, Liniker controlou o público do Centro Histórico de São Paulo com maestria. "Hoje São Paulo vai gritar muito para uma travesti preta", exclamou a cantora ao longo do show. E, de fato, São Paulo gritou.

Cada canção era acompanhada com entusiasmo pelo fãs, que chegaram cedo no Anhangabaú para guardar um bom lugar. A apresentação começou às 16h08 e, quase uma hora e meia depois, o público continuava a repetir cada palavra de Liniker. Em diversos momentos, a cantora deixava para seus fãs completarem seus versos e não conseguia esconder o sorriso ao perceber que os presentes sabiam cada vírgula de suas composições.

Se na noite de sábado, 24, a grande atração do palco principal do centro foi Belo, a tarde de domingo, 25, foi de Liniker. O frio da noite paulistana deu lugar ao calor e milhares de jovens alternativos substituíram os pagodeiros fãs do ex-Soweto.

Sensação de segurança

Entre o público da cantora, a sensação de segurança foi citada como um dos pontos positivos da 20.ª edição do evento. O pesadelo de 2022, onde cenas de arrastões marcaram a Virada Cultural, estavam longe de acontecer. O segundo dia do evento seguiu a mesma lógica do primeiro, com uma quantidade ostensiva de policiais patrulhando o Vale do Anhangabaú e a região central da cidade.

Para além da presença da polícia, com um efetivo de 10 mil profissionais de segurança para os 21 palcos espalhados pela cidade, a Virada de 2025 também teve 26 mil câmeras do Programa Smart Sampa, segundo a Prefeitura.

Seguindo a lógica das últimas edições, a prefeitura de São Paulo isolou o palco principal da região, cercando-o de tapumes e grades. Na edição comemorativa de vinte anos da Virada Cultural, a disposição do evento mais se assemelhava a um festival privado de música.

Problemas com a limpeza

Boa parte do público elogiou a nova organização, mas o mesmo não foi dito sobre o estado de limpeza da arena central. Com quase 24h de espetáculo contínuo, lixos dos mais variados se acumulavam no chão do local. Se é bem verdade que a situação não estava tão crítica quando de madrugada, a sujeira ainda era notável.

O pior, no entanto, foi reservado para os banheiros. Dezenas de cabines químicas foram espalhadas por toda a Arena e a localização delas foi acertada, com pouco tempo de espera nas filas para o banheiro. O odor das cabines, entretanto, se tornou impraticável no segundo dia. Nas regiões próximas aos banheiros, poucos se aventuravam a passar muito tempo devido ao péssimo cheiro.

Outros shows do dia no Anhangabaú

Com apenas um ponto de hidratação ao redor de toda a Arena, o forte calor castigou os fãs de Duquesa, Liniker e João Gomes ao longo do dia. Apesar disso, o clima ao longo do domingo foi agradável e divertido.

Às 9h, o Olodum abriu os trabalhos do palco principal. Foi somente com Duquesa, às 12h, que o público verdadeiramente se animou. Uma das melhores novidades do rap brasileiro dos últimos anos, a cantora de 25 anos se saiu bem após ser escalada de última hora para substituir Marina Lima, que chegou a ser anunciada como a atração do horário, mas não fechou o contrato com a prefeitura.

Com um discurso antirracista e feminista, a cantora apostou em suas canções mais famosas como Fuso, Taurus e 99 Problemas. A apresentação também contou com a participação de DJ Midi e do rapper Danzo.