Liniker se rende ao brega paraense no show do Carabao e declara amor ao Pará

A cantora Liniker, uma das principais atrações do Festival Psica, realizado na noite do último domingo (15/12), no Mangueirão, em Belém, utilizou as redes sociais para compartilhar momentos vividos na capital paraense. Após seu show, a artista foi assistir à apresentação da aparelhagem Carabao, última atração do evento, onde aproveitou para dançar ao som do brega saudade.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

VEJA MAIS

Nos Stories do Instagram, ela compartilhou o momento e declarou: “Um beijo para o Brasil, meu país agora é o Pará”.

Durante a manhã desta segunda-feira (16), ainda durante sua estadia na cidade, a cantora compartilhou uma foto na Estação das Docas, onde aparece saboreando um sorvete e usando o tradicional chapéu de boiadeiro, típico da aparelhagem marajoara.