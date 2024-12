Último dia do Psica Dourado celebra a fusão de ritmos no palco do Mangueirão

O terceiro e último dia do Festival Psica Dourado, que ocorre desde a última sexta-feira (13) em Belém, promete encerrar a edição deste ano com uma celebração da diversidade musical. Pelo segundo dia consecutivo, o Estádio do Mangueirão recebe uma programação intensa com cinco palcos, nos quais gêneros como tecnobrega, lambada, guitarrada, carimbó, pop tropical, sertanejo, rap, MPB, R&B, soul, blues e discoteca se encontram, atraindo um grande público.

Entre os destaques de hoje (15/12), está o show do guitarrista, compositor e produtor cultural paraense Manoel Cordeiro, que sobe ao palco Güera às 18h. Com mais de cinco décadas de carreira, Manoel escolheu o palco do festival para estrear seu manifesto musical “MPB Feito na Amazônia”, que busca posicionar a música da região em um patamar internacional. O espetáculo promete trazer sucessos autorais como “Volare”, gravado pela banda Warilou, e “Fim de Festa”, além de homenagens a Tonny Brasil, criador do tecnobrega, e ao guitarrista Evandro Barata, parceiro musical de longa data de Manoel.

A apresentação, intitulada ‘Manoel Cordeiro 7.0’, marca uma nova fase da carreira do artista e contará com as participações de Felipe Cordeiro, Nelsinho Rodrigues e Aninha Odalisca. Segundo Manoel, o Psica é uma oportunidade única de mostrar sua trajetória e dialogar com a modernidade sem perder a essência da identidade amazônica.

Manoel Cordeiro (José de Holanda/ Divulgação)

"Vamos tocar e cantar músicas que formam a trilha sonora de uma Amazônia que se orgulha de si mesma e que, ao som de sua própria música, desenha o seu caminho", destacou o músico.

O documentário do artista, provisoriamente intitulado “Manoel Cordeiro, Vida e Manifesto” chega às suas cenas finais no Festival Psica, dirigido por San Marcelo e produzida pelas produtoras Sapucaia Filmes e Filmes do B. O longa acompanhou a trajetória de Manoel, explorando sua vida e a criação de um manifesto musical que busca consolidar a música popular feita na Amazônia como símbolo de identidade e sustentabilidade.

“Espero colocar o público jovem em contato com a música que sempre marcou nossa identidade e que acompanha as mudanças propiciadas pela modernidade, mas que, às vezes, nos chega acelerada e ‘passamos batidos’”, afirmou Cordeiro.

DIVERSIDADE MUSICAL

No palco Rio Voador, a cantora Thays Sodré, de São Domingos do Capim, leva sua "pororoca musical" ao público. Com um repertório que inclui carimbó, marabaixo e forró, Thays apresenta canções de seu álbum ‘Flor do Destino’ e terá a participação especial de Ronaldo Silva, compositor e fundador do Arraial do Pavulagem, que também colabora em seu próximo álbum.

Thays, que participou do projeto “Aposta Psica” no ano passado, celebra a oportunidade de integrar a programação principal do festival. "Esse show é um marco na minha carreira. Eu e minha equipe estamos muito animados para compartilhar um repertório que exalta a cultura amazônica", afirmou a cantora, que considera o festival uma vitrine para novos talentos e a diversidade artística regional.

Thays Sodré começou na música aos 5 anos e é fã de carteirinha do ritmo Boi-Bumbá (Créditos: Thiago Araújo)

O festival também dá protagonismo a grandes nomes da música do Pará. Fafá de Belém, uma das maiores vozes do Brasil, representa a força da cultura amazônica ao lado da aparelhagem Carabao O Furioso do Marajó, símbolo das festas populares da região. Tiana, Daniel ADR e Azuliteral completam o time de artistas locais, trazendo estilos que vão do brega ao indie, celebrando a diversidade cultural da Amazônia.

Entre os destaques da programação também estão o rapper paulistano Yago Oproprio; a banda jamaicana The Skatalites, lenda viva do ska, com sua longa trajetória de influência global; o Trio Mocotó, com sua fusão de samba e rock, também marca presença, ao lado da cantora Tassia Reis.

O cantor sertanejo João Gomes, em parceria com o rapper Don L, promete uma apresentação que une o som do interior com a poesia urbana. Liniker, com sua voz potente e presença marcante, é outro nome esperado para embalar o público.

Liniker faz um disco pessoal em seu primeiro trabalho solo (Caroline Lima/ Divulgação)

A programação ainda conta com Brisa Flow, artista que mescla rap com influências indígenas e latinas, e Ebony, destaque da nova geração do R&B nacional. Nos toca-discos, DJ Izan e Martin Blue prometem agitar o público com sets ecléticos.

Serviço

PSICA Dourado

Data: domingo, 15 de dezembro;

Local: Estádio Olímpico Jornalista Edgar Augusto Proença, o Mangueirão;

Abertura dos portões a partir das 17h.