Rossy War agita a primeiro dia Festival Psica com Félix Robatto

A cantora peruana Rossy War, famosa no Pará pelo hit “Nunca Pensé Llorar”, foi uma das grandes atrações da primeira noite do Festival Psica, realizada nesta sexta-feira (13) na Cidade Velha, em Belém. A artista subiu ao palco com muita energia e recebeu o carinho do público paraense, destacando-se também pela participação especial do músico local Félix Robatto.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Rossy expressou sua felicidade em retornar à Belém, cidade que a recebeu de braços abertos pela segunda vez. "Estou super feliz. Meu coração está a mil agora, agradecer esse público maravilhoso, essa linda gente de Belém. Segunda vez que me recebem de braços abertos e coração também", disse a cantora, emocionada.

Rossy atendeu fãs em seu camarim (Matheus Viggo / Especial O Liberal)

A artista também falou sobre sua expectativa para o próximo ano, quando estará ao lado da cantora paraense Joelma, com quem se apresentará.

“Fico super emocionada e feliz porque ela é uma grande mulher representante da Amazônia, do Brasil. Neste caso, eu também vou representar a Amazônia do meu país e acredito que isso seja muito importante para toda a humanidade, porque temos que cuidar da nossa Amazônia, somos embaixadoras da Amazônia, cada uma do seu país", afirmou Rossy.