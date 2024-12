Festival Psica 2024 começa com atrações gratuitas na Cidade Velha, em Belém; veja a programação

O Festival Psica Dourado abre sua programação nesta sexta-feira (13/12) com shows gratuitos no bairro da Cidade Velha, em Belém. Uma profusão de ritmos se encontra nos cinco palcos que ocupam o centro histórico da cidade. Entre atrações regionais, nacionais e internacionais, mais de 50 artistas se apresentam no line-up marcado pela mistura de ritmos, incluindo carimbó, samba, tecnomelody, toadas de boi-bumbá e influências caribenhas que destacam o protagonismo da cultura pan-amazônica.

A abertura do festival será marcada por um cortejo cultural que unirá expressões periféricas e populares da região. O “Cortejo Encantado”, que terá início às 15h na Praça do Carmo e terminará no píer da Casa das Onze Janelas, reunirá várias brincantes, com participações da Cia de Dança da Amazônia, Trilhas da Amazônia, o Boi Faceiro de São Caetano de Odivelas e jovens indígenas da associação APYE.

Atrações do Festival Psica Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

“Adoro ver os eventos culturais ocupando as ruas, a beira de rio, com acesso livre, dialogando com a cidade. Vamos levar o cortejo cultural, o encontro dos bois do Pará e do Amazonas. O festival abre com esse dia que é uma grande festa da cultura popular e isso só faria sentido sendo na rua. É lindo ver as pessoas circulando na Cidade Velha, ocupando as ruas com cultura amazônica, periférica, cultura de massa”, celebra Jeft Dias, diretor do Psica.

VEJA MAIS

A manifestação cultural reflete o conceito da 13ª edição do evento, inspirado no ciclo de vida do peixe “dourada” e sua ligação com os rios da Pan-Amazônia. "A dourada é um peixe muito característico da nossa região. Ela nasce nos Andes e vem até a Amazônia para reproduzir e retornar, conectando os rios da Pan-Amazônia. Trouxemos essa figura para representar a conexão que queremos destacar no festival, democratizando o acesso com ações gratuitas e valorizando a diversidade cultural da região”, afirma Gerson Júnior, diretor do festival.

Sons da Panamazônia

Os palcos ao ar livre se espalham por diversos pontos do centro histórico: Praça Felipe Patroni, Píer das 11 Janelas, Igreja Santo Alexandre, Praça do Carmo e Largo de São João. Entre as atrações do primeiro dia, destacam-se o encontro histórico entre os bois de Parintins, Caprichoso e Garantido, este com David Assayag, e o Arraial do Pavulagem, além das apresentações de Nilson Chaves e Íris da Selva, celebrando a união de gerações da música paraense.

Para Júnior Soares, um dos fundadores do Pavulagem, a iniciativa é um marco. “É uma oportunidade única de presenciar esse encontro em Belém, no Psica. São tradições diferentes, mas conectadas pela Amazônia. Nossa expectativa é muito grande para este momento histórico”, afirmou o músico.

Os palcos do festival também receberão a artista indígena Djeuna Tikuna com o Trio Manari, Samba'Axé, Priscila Castro e Marco Tapajós com a cantora Naieme, Carimbó Selvagem, Rossy War — conhecida pela tecnocúmbia — Cátia de França e Amelinha, Baile da Dz7, e a cantora Mariza Black, que vê no festival um espaço essencial para exaltar o samba paraense. "Vamos trazer um repertório recheado de composições locais e o lançamento do meu novo single 'Beleza Africana'", destacou a cantora.

A banda Os Brothers também promete um repertório exclusivo. “Estamos ansiosos para nossa estreia no festival. Queremos surpreender o público com músicas marcantes e novidades”, afirmou Rainy Saraiva, vocalista da banda junto com Marth Martins.

Os shows continuam

O Psica seguirá a todo vapor e promete continuar agitando a capital paraense no sábado (14) e domingo (15), ocupando o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Durante os três dias, o evento reunirá grandes nomes da música brasileira e paraense, como Luê, Jeff Moraes, DJ Meury, Thays Sodré, Samaúma, Azuliteral, Daniel ADR, Carabao e Manoel Cordeiro, totalizando mais de 50 atrações ao longo de todo o festival. Para participar dos últimos dias, é necessário apresentar o ingresso.

"Estou feliz de fazer parte das atrações do festival com vários artistas que sou fã e admiro, e poder também estar levando para esse palco o encerramento do primeiro álbum ‘Tambor e Beat’, a minha música, que eu faço no coração da Amazônia", disse Jeff Moraes, que não vê a hora de reencontrar os fãs.

Entre os destaques do final de semana estão Liniker, vencedora do Grammy Latino e Artista do Ano no Prêmio Multishow 2024, e a paraense Fafá de Belém, ícone da música brasileira. O line-up também inclui João Gomes, o Baianasystem, as premiadas Viviane Batidão e Zaynara, além da rapper Duquesa, indicada ao BET Awards. A cantora Pabllo Vittar, reconhecida por seu vínculo com o Norte, também marcará presença.

"Eu me sinto muito conectada, porque cresci no Norte e tenho muitas referências que quero mostrar para vocês e para quem ainda não conhece nossa cultura. O Pará sempre esteve na moda, e cantar músicas que fizeram parte da minha infância e adolescência é emocionante. Estou ansiosa e espero fazer um show inesquecível para vocês", declarou Pabllo.

O festival ainda contará com um outro encontro inédito no palco principal. Tony Tornado, seu filho Lincoln Tornado e a lendária Banda Black Rio se apresentarão juntos pela primeira vez no Pará. Sobre o momento, Lincoln destacou a emoção de dividir o palco com seu ídolo: "É uma emoção que palavras não conseguem explicar. Tenho certeza de que o público sentirá toda a atmosfera de admiração e respeito por essa figura tão relevante para a cultura brasileira, que é Tony Tornado".

Serviço

PSICA Dourado

Dia gratuito: 13 de dezembro;

Local: Cidade Velha, em Belém;

Festival: 14 e 15 de dezembro;

Local: Estádio Olímpico Jornalista Edgar Augusto Proença, o Mangueirão.

LINE-UP COMPLETO

Sexta-feira - 13/12/2024

Boi Caprichoso & David Assyag do Boi Garantido + Arraial do Pavulagem

Tudão Crocodilo

Rossy War

Cátia de França + Amelinha

Samb’Axé

Nilson Chaves & Íris da Selva

Baile da DZ7

Banda Os Brothers

Radiola FM: Natty Nayfson

Djuena Tikuna & Trio Minari

Mariza Black

Priscila Castro + Marcos Tapajós & Naieme

Carimbó Selvagem

Ball Corpo Dourado

Sábado - 14/12/2024

Pabllo Vittar

Super Pop Live

BaianaSystem

Viviane Batidão + Zaynara

Banda Black Rio & Tony Tornado

Duquesa

The Charque Side Of The Moon

Tuyo

Jurandy: o Rei do Tecnobrega

Luê

Mestre Chico Malta

Mestra Cristina Sereia do Mar

Jeff Moraes

Calorosa

DJ Meury

Lys Ventura

Ramon Sucesso

Larinhx

Th4ys

Igor Alves

Domingo - 15/02/2024

João Gomes + Don L

Liniker

Fafá de Belém canta Água

Carabao

The Skatalites

Trio Mocotó + Tássia Reis

Ebony

Yago Oproprio

Brisa Flow

Manoel Cordeiro apresenta Música Popular Brasileira feita na Amazônia

Thays Sodré

Daniel ADR + Viena

Azuliteral

Vhoor

Magno Roots + Jackson Maia

Coytada

Tiana

DJ Izan

Martin Blue

Samaúma