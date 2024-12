Duquesa leva a turnê 'Taurus' ao Festival Psica em Belém

A cantora Duquesa embarca com a turnê “Taurus” pelo Brasil e, no sábado (14), a tour chega a Belém para uma apresentação no Festival Psica. Lançado em maio, o segundo álbum da cantora Duquesa, Taurus, Vol. 2, tem sido um fenômeno nas plataformas digitais, alcançando mais de 170 milhões de reproduções e foi indicada como “Melhor Novo Artista Internacional” no BET Awards 2024.

“Estou muito feliz em me apresentar no Festival Psica, um evento tão representativo. Poder conhecer Belém e encontrar meu público da região com a turnê Taurus é especial! Nos vemos neste sábado, Belém!”, disse Duquesa à Redação Integrada de O Liberal.

Chamando cada vez mais atenção, a cantora baiana foi indicada ao BET Awards 2024, uma das principais premiações para artistas afro-americanos, organizada pela Black Entertainment Television, na categoria “Viewer’s Choice: Best New International Act” (Escolha do público: Melhor Novo Artista Internacional). A artista também foi indicada no Prêmio Multishow 2024 e ganhou como “Revelação do Ano” no Prêmio Potências, também este ano.

“Quero oferecer algo mais grandioso e exclusivo do universo de 'Taurus', algo que vai além da internet para que as pessoas possam sentir todas as sensações do disco no ao vivo”, explica Duquesa. O novo projeto apresenta maior versatilidade em músicas que passam pelo rap, trap, grime, R&B, house e pop. E ainda reúne parcerias com diversos nomes da música brasileira contemporânea, como Baco Exu do Blues, Urias, Tasha & Trace, Jovem Dex, Yunk Vino e Zaila.

Confira o clipe de "Taurus"