Alane Dias e Isabelle Nogueira são confirmadas no Festival Psica em Belém

As ex-BBBs Alane Dias e Isabelle Nogueira estão confirmadas no Festival Psica, que acontece neste final de semana, em Belém. A atriz Alane, que já participou diversas vezes do evento antes de entrar no Big Brother Brasil, retorna ao festival. Já Isabelle, de Manaus, faz sua estreia no Psica, considerado um dos maiores festivais do Brasil.

Isabelle Nogueira, que também foi cunhã-poranga do Boi Garantido, de Parintins, marcará presença na sexta-feira (13), quando os bois Garantido e Caprichoso se apresentam juntos pela primeira vez ao lado do Boi do Pavulagem.

Além de Alane e Isabelle, o Festival Psica contará com a participação de outros convidados especiais, como os ex-BBBs Giovanna Pittel e Fred Nicácio, os atores Christian Malheiros, Jhonny Massaro e Vitória Rodrigues, além do influenciador Ivan Baron.

O Festival Psica será realizado no dia 13 de dezembro, no bairro da Cidade Velha, e nos dias 14 e 15 de dezembro, no Estádio Mangueirão, em Belém. O evento contará com mais de 50 atrações em três dias de programação intensa.