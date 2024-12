Festival Psica 2024 será exibido no Multishow e Bis, com destaque na Globoplay

O Festival Psica 2024 será o primeiro festival do Norte brasileiro a contar com um registro de 52 minutos pelos canais MULTISHOW e BIS, da Rede Globo. No Multishow, a exibição será no dia 22 de dezembro, às 13h30, e no Bis, no dia 30 de dezembro, às 23h. Uma versão estendida de 90 minutos estará disponível no GLOBOPLAY, destacando os melhores momentos do maior movimento artístico e cultural nortista, celebrando a força da cultura negra e periférica da Pan-Amazônia.

“A gravação do programa é uma ótima oportunidade para mostrar o trabalho que o público do Psica já conhece e agora vai se expandir a nível nacional”. Ele complementou: “A gente já mostrou que esse trabalho é diferente de tudo o Brasil já viu e agora vamos conseguir mostrar que aqui no nosso território, no Pará, a gente tem eventos de qualidade e, daqui pra frente, a meta é que no ano que vem o Festival seja transmitido ao vivo para todo o mundo”, comentou Jeft Dias, diretor do festival.

Batizada de Psica Dourado, a edição de 2024 reúne mais de 50 atrações, começando no dia 13 de dezembro, no Centro Histórico de Belém, e seguindo nos dias 14 e 15 no Estádio Mangueirão.

Entre os destaques estão a vencedora do Grammy Latino Liniker, a lendária cantora paraense Fafá de Belém, a rainha da tecnocúmbia Rossy War, a estrela da sofrência João Gomes, e o fenômeno Baianasystem. O festival também contará com feats inéditos, como Cátia de França + Amelinha, além de apresentações da diva pop Pabllo Vittar, da rapper Duquesa, indicada ao BET Awards, e do icônico encontro entre os bois de Parintins e o Boi da Pavulagem.

A programação inclui ainda a banda Os Brothers, destaque do tecnomelody e arrocha paraense, e um encontro histórico entre Nilson Chaves e Íris da Selva, representando duas gerações marcantes da música popular paraense.