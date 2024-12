Influenciador Ivan Baron destaca tradições do Pará em visita ao Ver-o-Peso antes do Festival Psica

O influenciador e ativista Ivan Baron está em Belém, no Pará, para participar como convidado especial do Festival Psica, que acontece neste final de semana. Em sua conta no Instagram, Ivan compartilhou fotos tiradas no Mercado do Ver-o-Peso, um dos principais pontos turísticos e culturais da capital paraense, e destacou a riqueza cultural do local em uma publicação.

No post, Ivan escreveu que havia chegado na cidade e falou sobre a beleza da região.

“Entre aromas, cores e histórias, o Ver-o-Peso pulsa como o coração de Belém. O maior mercado a céu aberto da América Latina é muito mais que comércio: é um patrimônio vivo da cultura paraense, onde o cheiro do tacacá, o sabor do açaí raiz e a força das benzedeiras se encontram. Carregam a essência de um povo que transforma suas tradições em arte e resistência. Do Pará para o mundo: aqui, a Amazônia é alma e identidade”, disse na publicação. Veja:

Nos Stories, Ivan compartilhou momentos degustando pratos típicos da região. Em um deles, ele aparece experimentando uma tigela de arroz com jambu e comentou, em tom descontraído: "Queria jambu em todos os lugares."

Ivan Baron é referência na luta pelos direitos das pessoas com deficiência e contra o preconceito. Com paralisia cerebral adquirida aos três anos, após uma meningite viral decorrente de uma intoxicação alimentar, ele se formou em pedagogia e atua como professor. Nas redes sociais, Ivan utiliza sua voz para promover inclusão e conscientização, sendo um exemplo de superação e ativismo.